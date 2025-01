Les militants de l'informatique libre en Finistère

Dans le Finistère, plusieurs associations ou collectifs font découvrir à la population l'informatique et le numérique libres. Des systèmes d'exploitation comme Linux et des logiciels ou encore des réseaux sociaux numériques sont conçus dans l'intérêt commun et pas pour enrichir quelques entreprises. Ces militants de Quimperlé, Saint-Rivoal ou Quimper sont là pour apporter leur soutien technique.

Épisode 1

Yohann, de l'association Libre Quimperlé, nous présente Linux, le système d'exploitation qui permet de faire tourner un ordinateur, même ancien. C'est comme Mac OS ou Microsoft windows mais c'est développé par une communauté bénévole et ça ne profite à aucune entreprise privée. En outre, c'est un logiciel plus léger qui peut donc tourner sur une machine dotée de peu de mémoire. Le seul inconvénient c'est que tous les logiciels du commerce ne sont pas forcément compatibles avec ce système. L'association peut installer Linux sur votre vieil ordinateur ou vous faire découvrir les logiciels libres régulièrement à la médiathèque de Quimperlé.

Épisode 2

Hervé Quéré vit à Saint-Rivoal et est l'une des chevilles ouvrières de l'association Orlibare, (Ordinateurs libres de l'Arrée) basée à Brasparts et qui répand le libre dans nos campagnes du Finistère. Des Install parties sont régulièrement proposées à la population : on apporte un vieil ordinateur et l'association installe dessus le système d'exploitation Linux pour rajeunir votre appareil. L'association vous fait aussi découvrir les logiciels libres et vous propose des tutoriels.

Épisode 3

René Bantégnie fait partie des fondateurs de Linux Quimper qui se définit comme un "réseau libre d'utilisateurs manchots" ; le manchot fait référence à l'animal totem des systèmes d'exploitation open source Linux. La communauté de geeks est devenue une association très active : ses membres aident le grand public à installer Linux sur ses ordinateurs (en particulier les plus anciens pour prolonger leur vie), à découvrir les logiciels libres (comme OpenOffice par exemple) ou les autres applications libres comme le navigateur Firefox, l'encyclopédie Wikipedia ou le réseau social Mastodon. L'association dispose aussi d'un quartier général : le Centre social des Abeilles à Quimper.