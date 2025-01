Indispensables presse et maisons d’édition indépendantes !

Le livre n’est pas un produit comme les autres, pas plus qu’un journal ou un magazine, ce sont des produits culturels. Les pensées, les informations, les analyses que ces supports véhiculent agissent sur l’opinion, nourrissent les réflexions et peuvent éclairer les choix politiques des citoyens. Voilà peut-être pourquoi les grandes maisons d’édition et les groupes de presse sont devenus les cibles favorites de milliardaires pour qui la liberté de penser ne représente pas une priorité et qu’ils intéressent au plus haut point les puissantes entreprises du Web, les GAFAM (pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft).

Longtemps régulée par les législateurs, les concentrations de presse et de médias divers aux mains de quelques financiers ne semblent plus indisposer le pouvoir en place. Quant aux livres, les libraires et maisons d’édition indépendants constituent leur dernière ligne de défense contre l’emprise du capitalisme prédateur sur les productions culturelles. Mais ils sont bien seuls, la loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre en France et d’autres protections, fragiles, pourraient bientôt n’être plus que de vagues souvenirs.

Pour Laurent Mauduit, et nombre d’observateurs de la vie publique, ce sont les fondements de la démocratie qui se trouvent ainsi attaqués au travers de ces fusions-acquisitions, de ces concentrations de pouvoir médiatique entre des mains loin d’être innocentes idéologiquement parlant et des milliards de données accaparées par les géants de l’Internet. Dans son dernier ouvrage, au titre limpide et un brin provocateur, VOUS NE ME TROUVEREZ PAS SUR AMAZON, paru aux éditions Divergences, ce grand journaliste analyse en profondeur ce qui se joue depuis quelques années dans les milieux de l’édition, de la presse et des médias. Un panorama qui peut faire froid dans le dos mais qu’il est toutefois indispensable de connaître pour tenter de se protéger d’une uniformité abrutissante et d’un pillage systématique de nos données sans notre consentement. On ne pourra plus dire qu’on ne savait pas…

VOUS NE ME TROUVEREZ PAS SUR AMAZON - Laurent Mauduit - Éditions Divergences

LAURENT MAUDUIT a été Journaliste au Quotidien de Paris (1979), puis à l'Agence centrale de Presse (1979-1984), à La Tribune de l'économie (1984-1990). Chef du service économique de Libération (1991-1994) avant d'entrer au Monde, en charge de la politique économique française (1995-1999), puis rédacteur en chef du service Entreprises (1999-2003), directeur adjoint de la rédaction (2003-2005), éditorialiste (2006). Il quitte Le Monde, en décembre 2006, en désaccord avec la politique éditoriale et devient l’un des cofondateurs de Mediapart. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages traitant de politique, d’économie ou des médias.