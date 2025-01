Permettre à des personnes fragiles de rebondir grâce au théâtre, c'est l'essence du projet Ressorts mené toute l'année par le Théâtre du grain à Brest.

Le projet Ressorts sur le site internet du Théâtre du grain

Le 14 janvier 2025, se déroulera le premier atelier de la 7 édition de Ressorts. C'est un projet de création artistique partagée portée par la compagnie brestoise du Théâtre du grain. Pendant près d'une année, une quinzaine de personnes en situation d'isolement ou de fragilité (au regard de leurs parcours d’insertion socioprofessionnelle) et des professionnels du spectacle se rencontrent et écrivent ensemble une œuvre de fiction théâtrale qu'ils interpréteront sur trois scènes brestoises à la fin de l'aventure.

Un projet de création artistique partagé valorisant la parole des participant.e.s

Les participant.e.s sont des femmes , des hommes, jeunes ou plus âgés, habitant·e·s des quartiers concernés par la Politique de la Ville de Brest (quartiers « prioritaires » et « de veille ») et en situation de précarité (personnes en exil, bénéficiaires des minimas sociaux, en situation d’hébergement d’urgence).

Le travail de création se construit pas à pas. Très concrètement, le projet Ressorts prend la forme d’ateliers hebdomadaires de 3 heures (les mardis de 14 à 17h – hors vacances scolaires) encadrés par des professionnels (metteurs en scène et comédiens) de la Compagnie du Grain. Ces ateliers sont entièrement gratuits pour les participantes et participants. On y aborde les éléments clés de la formation de l'acteur (travail sur la voix, le corps, la respiration, la présence, les états émotionnels, l’interprétation...). Autant d'outils propices au développement de l’estime et de la confiance en soi et mutuelle.

L'écriture théâtrale créée tout au long du projet Ressorts est une écriture partagée composée par une autrice du Grain, Maina Madec, qui va imaginer une fiction inspirée des rencontres avec les participant.e.s et nourrie de leur parole.

Les thèmes abordés sont souvent difficiles : violence, addiction, migration, perte d’emploi, etc).

Il s’agit de développer cette matière et d’en faire une proposition adaptée à un travail de création scénique. Le passage à la fiction permet notamment de :

valoriser les paroles bien souvent invisibilisées,

prendre du recul par rapport au vécu intime et parfois douloureux,

et d'en mettre en lumière la dimension universelle susceptible d'être partagée avec le public.

Un programme de remobilisation sociale par la pratique du théâtre

Le projet Ressorts est conçu comme un programme de remobilisation sociale par l'intermédiaire :

de l'écriture et de la pratique théâtrale,

d'un engagement au sein d'un travail de création collectif et exigeant,

et à travers un suivi personnalisé assuré par les partenaires sociaux et médicaux du projet (Le centre communal d'action sociale (CCAS), Le Point H, Défis emploi, le Groupe d'entraide mutuelle (GEM), Seb action, Les Genêts d'or, la fondation Ildys, Coalia, l'Amicale du Nid...)

En complément des ateliers hebdomadaires, le projet Ressorts propose aux personnes qui participent un parcours culturel. Des sorties collectives dans des lieux artistiques et culturels brestois viennent ponctuer l’année et nourrir le processus créatif.

Ces sorties sont parfois, pour certaines et certains, l’occasion de sortir de leur quartier, de leur quotidien ou de pousser les portes des lieux culturels de la ville pour la première fois.

Du point de vue de l'accompagnement, en soutien et complément de l'équipe du Grain, un comité technique composé de partenaires sociaux et médicaux intervient tout au long du projet. Ces professionnels prennent en charge le suivi personnalisé des participant.e.s en étant à l’écoute des réalités de chacun.e.s (problématique de santé, situation sociale et économique complexe, démarches administratives..).

Parmi les enjeux multiples, sont distingués 4 principaux objectifs :

❖ le développement de la confiance en soi

❖ le travail sur l’engagement

❖ la restructuration du rythme et de la vie sociale des participant.e.s

❖ l'amélioration et prise de conscience de sa puissance d’agir au sein de la société

La question de “l’après Ressorts” est aussi envisagée. Pour beaucoup, après une fin d’aventure intense et mobilisatrice, un vide s'installe. L’équipe du Grain, accompagnée par les membres du comité technique, tente d’intégrer cet aspect dès les débuts du dispositif afin de tout mettre en œuvre pour préparer la fin et éviter que les personnes ne retombent dans leur isolement.

Pour cela, le Maquis joue un rôle important. Par l’accueil, par des pratiques d’éducation de toutes et tous par toutes et tous, et par des recherches artistiques, il œuvre au quotidien et dans la durée pour lutter contre les inégalités, les exclusions et l’appauvrissement général des débats.

Cela se traduit par une implication volontaire des participant.e.s de Ressorts dans divers temps forts qui viennent rythmer la vie du collectif (donnerie, sortie de résidence, troupe de théâtre, gueuletons, chorale, réunions de vie etc).



S'informer sur le projet Ressorts

L'accueil et les activités artistiques ont lieu au Maquis - lieu d'accueil, d'éducation populaire et de création artistique - situé dans le quartier de Saint-Pierre - 12 rue Victor Eusen à Brest.

Les ateliers débuteront le 14 janvier 2025. Ils auront lieu les mardis (hors vacances scolaires) de 14 à 17h.

À noter : trois séances d'essai sont prévues avant engagement des personnes.

En amont du lancement du projet, une nouvelle séance d'information (faisant suite à celles du 19/12/2024 et du 07/01/2025) est prévue vendredi 10 janvier à 14h au Maquis.

Contacts :

Le (Théâtre du) Grain

c/o Le Maquis – 12 rue Victor Eusen – 29200 BREST

02 98 43 16 70 – 06 81 19 67 76

www.theatredugrain.com – contact@theatredugrain.com

Site du Maquis :https://lemaquis.org/

J’ai touché l’extra-ball juste avant de faire tilt , une fiction écrite par Maïna Madec à partir des récits de vie des comédien.ne.s de RESSORTS#6

Synopsis : La ville nouvelle d’Happylandia a pour doctrine : " travaillez, soyez heureux.ses, ne vous occupez de rien, on vous protège". Pour le créateur de la ville : "un.e employé.e heureux.se produit plus, produit mieux".

Mais les stocks d’endorphines arrivent à épuisement. Le doute s’installe. Le monde parfait existe-t-il vraiment ? Qu’y-a-t-il de l’autre côté du mur ?

Extrait d'un texte crée dans le cadre de cette précédente édition de Ressorts :

J’ai touché l’extraball juste avant de faire tilt

On se réfugiera dans la caverne en attendant que passent les ptérodactyles

J’ai liquidé mon stock d’endorphines

Mes périodes gris-noir

Je suis une amazone

La bouffe anesthésie le cerveau

Je suis très amoureuse de Keanu Reeves

Ma vie est en suspens

La solitude ça rend fou

Dans mon cœur, c’est Damas

Je serai le médecin du temps

Faire corps ensemble, avancer ensemble

Dans le bus de nuit, il y a toutes les personnes que l’on ne voit jamais pour que nous on vive dans la lumière

C’est dans les entre-deux que se créent les avancées

Le monstre c’est pas les gens, c’est les constructions sociétales

Je suis proche des autres par l’émotion

J’en fait quoi moi de ma grosse joie ?

Je suis le lapin devant les feux

L’intensité me permet d’avoir accès à moi

J’étais catholique puis communiste. J’ai viré socialiste et maintenant j’ai viré au Maquis, un peu étonnant

Je suis fou de Che Guevara, j’ai plein de posters. Quand on aime, on aime.

Je suis profondément idéaliste, les idées, c’est ce qu’il y a de plus beau pour moi.

Je serai incapable d’être président, pourtant j’ai de bonnes idées

Les meilleurs moments : quand je suis sur le char ou à côté du char

Je voudrais organiser un karaoké géant, c’est ma nouvelle passion

J’ai déserté, ils nous préparaient à la guerre

J’ai pris cher j’avoue au niveau émotions, j’ai eu mon pegamen

Affronter ses peurs, affronter les monstres

La réalité elle peut bien nous faire chier

J’ai encore beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, à transmettre.

J’ai pas grandi normalement, comme les autres, j’étais différent

J’ai eu du mal à grandir, je commence

Pour être libre, faut se bouger le cul

C’était plutôt Black Bloc si j’avais dû continuer

Ce qu’on essaye de fuir, tous, c’est la routine

On ne peut pas se révolter si on ne souffre pas

Comment on peut nous écouter ?

Maïna Madec