Membre du Haut conseil pour le climat breton, Sabine Roussel, biologiste et agronome, nous explique l'impact du changement climatique sur l'agriculture et l'océan en Bretagne. Avec sa collègue géographe de l'UBO, Anne-Marie Tréguier, elles donnent une conférence ouverte à tous publics le 12 novembre 2025 à la fac des sciences de Brest.

Les informations sur la conférence du 12 novembre 2025 sur le site internet de l'Université de Bretagne occidentale

Sabine Roussel est biologiste et agronome au Laboratoire des sciences de l’environnement marin (le LEMAR) de l’IUEM (Institut universitaire européen de la mer) ; beaucoup de ses recherches portent sur l'ormeau, un coquillage très sensible aux perturbations de son milieu et donc un indicateur de l'impact du changement climatique. Avec Anne-Marie Tréguier, géographe, elle fait partie du Haut conseil pour le climat breton. c'est un comité d'une vingtaine de scientifiques de toutes disciplines qui apportent leurs expertises aux élues et élus du Conseil régional pour orienter les politiques publiques vis-à-vis des questions climatiques.

