L’engagement à Carhaix : les élèves de l’IME de Kerampuilh tendent le micro aux héros du quotidien

Dans cette nouvelle émission diffusée sur Transistoc’h – 100.4 FM, les élèves de l’IME de Kerampuilh ont choisi de s’intéresser à un thème fort : l’engagement, qu’il soit bénévole ou professionnel. Accompagnés par leur enseignante Céline Masson, Jordan, Lorenzo, Jimmy, Merry, Vanessa, Libbie, Mélissa, Kylian et Eléa ont tout préparé eux-mêmes : interviews, prises de parole, animation. Ils nous emmènent à la rencontre de Patrice Dupont, sapeur-pompier professionnel à Carhaix, qui leur a parlé de son métier, de ses missions et de ce qui le motive au quotidien. Un témoignage fort, à la hauteur de ce métier exigeant et indispensable.

En seconde partie d’émission, les micros se sont tournés vers Sonia Le Gouellec, bénévole aux Vieilles Charrues. Ensemble, ils ont exploré les coulisses de l’un des plus grands festivals d’Europe, et découvert ce que signifie être bénévole dans un tel événement. Sonia a partagé son histoire, ses missions et l’esprit d’équipe qui règne à Kerampuilh pendant le festival. Une belle manière de découvrir que l’engagement, sous toutes ses formes, fait battre le cœur de Carhaix.

Une émission vivante, construite avec enthousiasme par des jeunes reporters passionnés, à (ré)écouter sans modération !