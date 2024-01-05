L'île au vent est une association qui pilote la ferme de Kermerrien à Ploéven et accueille des jeunes européens autour de la permaculture et de l'agroécologie, dans une perspective de transmission.

Laissez-vous guider par Arnaud Barré le fermier de L'île au vent, au fil de son jardin-forêt et de ses clairières maraîchères. Même si cet éco-lieu est bien davantage qu'une ferme maraîchère et fruitière en bord de mer. C'est une oasis de découvertes et d'expérimentations où le terrain fertile désigne aussi bien les cultures que les idées !

L'île au vent est une pépinière collective et un incubateur de semences paysannes ; Béatrice Neveu et Arnaud accueillent également des jeunes en woofing, pour leur enseigner les techniques de permaculture et d'agroforesterie ; proposent aussi des séjours d’immersions et d’aventure pour jeunes adultes et des rendez-vous festifs qui mêlent arts et convivialité.