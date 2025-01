Faire avancer les réflexions sur les transidentités

Dans le cadre d'une formation civique et citoyenne, 8 jeunes services civiques ont réalisé une émission pour faire avancer les réflexions sur les questions LGBTQIA+ et plus spécifiquement sur les transidentités.

Une formation civique et citoyenne

Durant deux jours, 8 jeunes en service civique sur le territoire se sont intéressé·e·s aux questions LGBTQIA+ et aux transidentités. Aux micros, ce sont des personnes concernées et non concernées par ces questions qui ont pris la parole. Après de nombreux échanges et des recherches, iels vous proposent une émission riche au sujet de la communauté LGBTQIA+.

Au programme de l'émission

Eve et Maël se sont penché·e·s sur le droit français : comment le droit a évolué concernant les personnes transgenres? Aujourd'hui, qu'est ce que l’État demande pour accorder un changement de sexe à l'état civil? Que dit la proposition de loi déposée par Les Républicains et discutée à la fin du mois de mai 2024 au Sénat?

Nathan et Erine vous proposent un retour historique sur les transidentités dans le monde : les personnes transgenres ont toujours existé tout autour du monde. Plusieurs personnalités ont marqué cette histoire comme Bambi, Coccinelle, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera ou encore, plus récemment, Océan.

Ewen vous propose de se pencher sur les liens entre neuroatypie et communauté LGBTQIA+. En effet, les personnes neuroatypiques représentent une part importante de la communauté LGBTQIA+. Mais pour l'instant, les études ne sont pas encore assez nombreuses sur le sujet...

Enya s'est intéressée aux liens entre art et artistes LGBTQIA+ et notamment celleux dont le grand public ne sait pas toujours leurs identités LGBT. Alors la prochaine fois que vous allez au musée, ouvrez bien les yeux !

Avec Camille, on se questionne sur les relations amicales et/ou amoureuses dans la communauté LGBTQIA+, et aussi des relations entre des personnes cisgenre-hétéro et des personnes LGBTQIA+ : dysphorie de genre, fétichisme, etc. Les questions sont nombreuses !

L'artiste SØON accompagne cette émission de sa poésie !