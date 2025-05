LEM Sport : le Stade Brestois à l’heure du bilan et des ambitions

C’est l’heure du LEM Sport sur Transistoc’h ! Notre rendez-vous mensuel consacré à l’actualité sportive finistérienne est de retour pour une émission chargée, entre bilan de saison, perspectives et passion brestoise. En plateau, Fred accompagné d’Hugo – en visio pour l’occasion – et de notre invité fidèle : Nicolas, administrateur de la page Facebook Ici c’est Brest 2010. Une page suivie par près de 30 000 supporters, et qui fut notre fil rouge tout au long de la saison. Mais avant de plonger dans le cœur brestois, Hugo nous propose un tour d’horizon complet de l’actualité sportive en Bretagne.

Une fois le flash breton terminé, on retrouve tout le monde en plateau pour aborder les sujets brûlants autour du Stade Brestois 29. Et on commence par une excellente nouvelle pour les supporters : la prolongation d’Éric Roy sur le banc brestois. Un soulagement, tant la séquence avait laissé planer le doute sur un éventuel départ. Fred, Hugo et Nicolas reviennent sur ce que cette reconduction signifie : une stabilité bienvenue, et peut-être un nouveau chapitre enthousiasmant pour le club. L’émission s’interroge ensuite sur la place d’Éric Roy dans l’histoire du club : en termes de longévité, de résultats, mais aussi d’impact humain. Avec quels joueurs le Stade poursuivra-t-il son aventure ? Des départs sont déjà actés, et les ambitions pour la saison prochaine se dessinent en toile de fond.

Enfin, focus sur un événement marquant de la saison : la sortie du documentaire "Stade Brestois, Coupe d’Europe", signé Fred Zahn. Nicolas partage ses impressions sur ce film salué par les partenaires et les supporters, et nous livre ses scènes coups de cœur. Une émission riche et passionnée à réécouter très bientôt en podcast sur notre site. Merci Nicolas, et rendez-vous la saison prochaine pour suivre les nouveaux chapitres de cette belle aventure rouge et blanche.