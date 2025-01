Cela fait 20 ans que l’hôpital de proximité de Douarnenez soigne et accompagne les patients au quotidien et en février 2024 le nouveau service de l'hôpital de jour accueillera 8 chambres supplémentaires pour les patients suivis dans le service d'oncologie.

L'hôpital de Douarnenez existe en entité individuelle depuis 20 ans et a commencé par la prise en charge des patients qui devaient recevoir des traitements par chimiothérapie, il a continué à se développer dans ce domaine-là puis en traitement sanguin, tant sur l'oncologie que sur l'hématologie.

Les avantages d'un hôpital de proximité comme celui de Douarnenez

L'hôpital de jour permet aux patients venant de communes plus isolées d'être pris en charge au plus près de leurs domiciles, ce qui limite leur temps de transport et rassure leurs proches. De plus, la structure est plus petite qu'un hôpital urbain ce qui facilite la connaissance des patients et de leurs proches par les professionnels de santé. L'équipe tourne entre le service de jour et le service classique, ce qui permet aux patients d'être suivis par la même équipe durant tout leur parcours de soins. D'après une des infirmières la qualité du service à Douarnenez est indéniable même si il manque toujours du monde dans l'équipe.

Un hôpital de jour avec une équipe médicale et paramédicale polyvalente

Le service comprend 4 médecins, 6 infirmières et 6 aides-soignants ainsi que de nombreux intervenants et intervenantes extérieurs tels que des kinésithérapeutes, une diététicienne, une sophro- esthéticienne, psychologue, assistante sociale, etc. Le service proposé par la sophro-esthéticienne, financé par un don de la Kemper-ose et de l'association Optimist 29 (M'Ys rose) est assez original. Cette praticienne offre une expérience de détente et de relaxation aux patients tout en prodiguant des soins adaptés aux besoins spécifiques de la peau fragilisée par la maladie et/ou les traitements. D'après Anne-Sophie Le Bris Michel les retours sont tous extrêmement positifs et réduisent le stress des malades.

8 lits supplémentaires en oncologie en février 2024

L'extension prévue pour février 2024 va permettre d'améliorer encore la qualité du service de l'Hôpital de jour. Ce bâtiment permet l'ouverture d'un nouveau service de consultation qui accueillera plus de praticiens spécialistes ainsi qu'un nouveau service de réadaptation cardiaque pour accompagner au mieux les patients. En février 2024 le nouveau service de l'Hôpital sera ouvert avec 8 lits supplémentaires, donc 18 lits au total !