L'association Histoire et culture de Bretagne présente sa troisième saison de conférences : sept rendez-vous à suivre en 2025 à Landévennec autour du passé de notre région et des enjeux actuels qui l'animent.

Déjà la quatrième saison du cycle de conférences proposées de mars à octobre 2026 par l'association Histoire et culture de Bretagne.

Parmi les innovations à noter, l'entrée de la langue bretonne dans les activités de l'association. Une conférence sur l'artiste membre fondatrice du mouvement des Seiz Breur Jeanne Malivel qui a fait l'objet d'une conférence le 7 mars 2026. Une autre conférence en breton ouvrira l'autre nouveau rendez-vous de HCB : la fête de la Bretagne les 15,16 et 17 mai 2026 à Landévennec. Le 15 mai 2026 à 10h30, Lukian Kergoat évoquera les proverbes bretons. Le 16 mai 2026 à 10h, Olivier Caillebot racontera les rois de Bretagne, un destin et le 17 mai 2026 à 15h Georges Provost présentera saint Yves symbole d'identité bretonne.

Par ailleurs, l'association propose des visites en breton de l'espace d'interprétation de Breizh odyssée.

Le programme continue ensuite avec un rendez-vous par mois, sur des sujets culturels au sens large : histoire, arts, économie, écologie, etc. Elles ont lieu le dimanche à 15h la salle polyvalente de Landévennec.

“Anatole Le Braz (1859-1926), passeur de mémoire entre tradition et modernité” : la chercheuse Dominique Besançon spécialiste de l’auteur auquel elle a consacré sa thèse et directrice de sa collection aux Éditions Terre de Brume, 22 mars 2026.

“Paul Sérusier, la Bretagne comme horizon” : par Anne Le Duigou, historienne de l’art, commissaire de l’exposition inaugurale du musée Sérusier de Châteauneuf-du-Faou et autrice du catalogue Marguerite et Paul Sérusier - Musée Sérusier, la collection révélée (Locus Solus, 2025).19 avril 2026.

“Le CELIB, un exemple de dynamique pour la Bretagne” : Jean Ollivro professeur de géographie à l'Université de Bretagne (Rennes 2) revient sur le Comité d'études et de liaisons des intérêts bretons, réseau transpartisan "lobby régional" avant l'heure, né dans les années 1950 et qui a œuvré pour la modernisation économique de la Bretagne. 31 mai 2026

“L’histoire de la presqu’île de Crozon avec la Défense Nationale” : Alain Boulaire, né à Brest, agrégé et docteur en histoire, spécialiste du XVIIIᵉ siècle français revient sur l’histoire de la Marine en presqu’île de Crozon, entre la rade de Brest et la baie de Douarnenez, qui doit son rôle militaire de premier rang, à la proximité du port militaire de Brest, d’importance nationale depuis son choix par Richelieu en 1626. 28 juin 2026.

“10 objets racontent l’histoire de la Bretagne” : un collier de coquillage vieux de 8 000 ans, un bol fêlé réparé avec soin, transmis de génération en génération, l’inattendu havresac d’un soldat de l’an II, l’écrin d’or contenant le cœur d’Anne de Bretagne, un squelette, messager du trépas, armé d’une bêche et d’une faux… racontent le passé de notre région, par la voix de Joël Cornette, professeur émérite de l'Université Paris 8. Grand prix d’histoire de l’Académie française. 9 août 2026.

“Filières navale et nautisme en Bretagne : enjeux de transformation" : ces filières économiques de grande importance pour notre région font face à de nombreux défis de transformation, de la dronisation à la décarbonation, en passant par la numérisation ; Hervé Moulinier président d’honneur du Pôle Mer Bretagne Atlantique, ex directeur technique chez Thales, membre du CESER de Bretagne passe en revue ces enjeux, le 13 septembre 2026.

“Les grands fonds marins : un nouvel eldorado ?” : autour des sources hydrothermales au fond de l'océan, des ressources que convoitent les humains... mais des écosystèmes fragiles à préserver, dont Jozée Sarrazin, chercheure en écologie benthique, spécialiste des grands fonds marins au centre Ifremer de Bretagne. nous expliquera l'importance, le 11 octobre 2026.

