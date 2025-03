L'association Histoire et culture de Bretagne présente sa troisième saison de conférences : sept rendez-vous à suivre en 2025 à Landévennec autour du passé de notre région et des enjeux actuels qui l'animent.

Sept rendez-vous, en salle polyvalente de Landévennec, de mars à octobre 2025

L'association Histoire et culture de Bretagne est née en 2017 à Landévennec et son objet est bien de diffuser largement l'histoire et la culture de Bretagne ; avec un brin de militantisme, car l'association représente la Bretagne historique, à cinq départements.

Forte d'une trentaine de bénévoles, dont des historiens, l'association a notamment piloté le contenu du centre d’interprétation Breizh Odyssée de Landévennec, avec le souci de la rigueur scientifique. Ses bénévoles ont par ailleurs collecté les documents et pièces présentées dans le l'espace muséographique, le seul de Bretagne à présenter l'histoire bretonne dans son ensemble, depuis les temps géologiques jusqu'au renouveau d'après-guerre avec le Celib.

L'association a aussi aidé à la naissance d'un mouvement artistique Pevarzek ("quatorze en breton") inspiré des Seiz Breur et qui ambitionne de renouveler la création artistique et d'artisanat d'art locale.

Sept conférences d'histoire, de patrimoine, de sciences, de mars à octobre

Mais depuis 2023, l'association se consacre surtout aux "Rendez-vous de Landévennec / Emgavioù Landevenneg", un cycle de conférences mensuelles pour tout public, sur des sujets liés à l'histoire, au patrimoine, aux arts, mais aussi autour des enjeux de la Bretagne d'aujourd'hui. Le public des conférences a plus que doublé depuis le lancement des Rendez-vous, signe que les choix de thèmes de l'association font mouche : histoire, patrimoine légendaire, sciences humaines ou naturelles… il y en a pour toutes les curiosités cette année encore :

Dimanche 23 mars 2025 – 15h : Landes de Bretagne, un patrimoine vivant, avec François de Beaulieu qui a enseigné la littérature et la sociologie, a publié plus de soixante-dix livres et plusieurs centaines d’articles sur le patrimoine naturel et culturel de la Bretagne.

Dimanche 20 avril 2025 – 15h : Le littoral breton face aux défis climatiques, avec Anne-Marie Tréguier, chercheuse océanographe au laboratoire d’océanographie physique et spatiale (IUEM, Plouzané) et co-présidente du Haut Conseil Breton pour le Climat.

Dimanche 18 mai 2025 – 15h : Vauban et la bataille de Camaret (1694), avec Guy Malbosc spécialiste de cette période, auteur de plusieurs ouvrages et d’un mémoire de Master 2 (UBO) intitulé Aspects méconnus de la bataille de Camaret, 18 juin 1694.

Dimanche 8 juin 2025 – 15h : Les légendes arthuriennes, avec Tristan Pichard, auteur de très nombreux livres dont une demi-douzaine de titres concernent le roi Arthur et en particulier chez Locus Solus “Arthur, cycle intégral”.

Dimanche 10 août 2025 – 15h : Le dragon, symbole majeur des Bretons, avec Thierry Jigourel, journaliste, écrivain et scénariste, auteur de l’ouvrage Dragons, publié chez Soleil et illustré par le Finistérien Gwendal Lemercier.

Dimanche 21 septembre 2025 – 15h : Premières plongées, histoire de la naissance des sous-marins, avec François Guichard, ancien commandant de sous-marin et Rochefortais, désormais amiral chargé de la fonction Histoire de la Marine, auteur de Premières plongées (ed. Locus Solus), prix Écume de mer 2023 et prix de la ville de Rochefort 2023.

Dimanche 19 octobre 2025 – 15h : Les femmes dans le monde des phares bretons, avec Serge Duigou, historien originaire du Pays Bigouden, spécialisé dans l’histoire de la Bretagne. Son travail porte notamment sur l’histoire maritime bretonne et la place des femmes dans la société bretonne.

