En ce mercredi 22 octobre 2025 et sous une pluie devenant diluvienne, Transistoc'h est en direct de la place Saint Corentin à Quimper au cœur de Back to Basic, un événement gratuit organisé dans le cadre du Le Cultures Hip Hop Festival. Le Cultures Hip Hop Festival, porté par l'association Quimpéroise Hip Hop New School se déroule du 17 octobre au 8 novembre 2025. Il célèbre la culture Hip Hop sous toutes ses formes, dans plusieurs communes du Finistère sud.

Cette année, le Cultures Hip Hop Festival fête ses 20 ans avec un programme éclectique, explorant les riches territoires du Hip Hop. Au programme : de la musique, de la danse, des spectacles, des battles, mais aussi des projections, des ateliers, des initiations et de multiples rencontres...Un événement généreusement festif placé, pour cette 20e édition, sous le signe du développement durable et des valeurs qui en découlent.

Autant de bonnes raisons de lui consacrer une heure d'émission, légèrement écourtée par un excès d'eau tombant du ciel et inondant tables et matériel. Un moment, quoi qu'il en soit, joyeusement animé à deux voix avec Delphine Le Maout, fondatrice de radio Gouloù et bénévole chez Transistoc'h.

A nos micros, nous avons eu le plaisir d'accueillir Ali Ahamed, directeur artistique de la Hip Hop New School et Félicité Guillo en charge de la médiation à la Hip Hop New School; Lucas Trichilo et Morgan Chever respectivement élève et enseignant à la Hip Hop New School et Emilie de la ressourcerie Treuzkemm, association partenaire de la Hip Hop New School, présente place Saint Corentin à l'occasion du Back to Basic.

Plus d'infos sur la Hip Hop New School et le Cultures Hip Hop Festival : https://www.hiphopnewschool.com/