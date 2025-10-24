C'est la 4ᵉ édition du festival des Paysannes herboristes du bout du monde le 16 novembre 2025, à Saint-Cadou, alors demandez le programme !

Le site internet de l'association des Paysannes et Paysans herboristes du Finistère

Plusieurs fois par an, les paysannes et paysans herboristes du Finistère (dont les effectifs s'étoffent chaque année) se rassemblent dans un lieu unique pour faire découvrir leur métier et leurs produits.

Et à chaque fois, l'événement conjugue un marché de plantes médicinales : tisanes, aromates, baumes et huiles de soin, hydrolats, extraits de bourgeons, concentrés de plantes, des ateliers d’initiation à la reconnaissance et à l'usage des plantes, des pépiniéristes, de l'artisanat et un bar à tisanes et houblon pour faire le plein de plantes et de rencontres !

La quatrième automnale a lieu à la salle des fêtes de Saint-Cadou de 13h à 18h le 16 novembre 2025.