Heol est la monnaie locale et complémentaire du Pays de Brest. C'est aussi un instrument citoyen pour favoriser l'échange au sein du territoire, porté par une association à laquelle tout le monde peut participer.

Heol signifie soleil en breton. C'est aussi une monnaie locale qui vise à remplacer les euros dans une partie des échanges sur le territoire du Pays de Brest. L'idée est que ces Heol - billets papiers infalsifiables ou unités numériques - ne retournent pas ou presque pas en banque, qu'ils circulent au maximum dans l'économie du territoire, dans les commerces, collectivités, associations qui les acceptent.

Parité avec l'euro, fonds garanti par la Nef

Un Heol vaut un euro (la conversion est possible à tout moment) et les 70 000 Heol qui circulent actuellement sont garantis par la Nef. Cette banque éthique et transparente s'engage en outre à financer des projets locaux pour l'équivalent du double du fonds en circulation : ouvertures d'épiceries, installations maraichères, créations de services de proximité ou de spectacles.

Pour utiliser Heol, il faut adhérer à l'association. On n'est pas obligé de s'impliquer davantage mais les bénévoles sont indispensables pour faire connaître la monnaie car il est difficile d'implanter une monnaie locale malgré ses nombreux intérêts. Ces personnes vont aussi bien tenir des stands lors d'événements liés à l'économie sociale et solidaire que sur des marchés du Pays de Brest. Il faut donc un effectif de bénévoles suffisant pour couvrir tout le territoire. C'est ce qui manque encore actuellement du côté de la presqu'île de Crozon, du pays de Châteaulin ou de l'Aulne maritime. N'hésitez pas à vous engager à votre tour !

Le soutien de Biocoop en pays de Brest

Pour progresser encore, Heol a besoin aussi de circuler davantage, donc que celles et ceux qui tiennent les commerces de proximité acceptent cette monnaie. C'est plus facile quand leurs fournisseurs sont aussi locaux et adhèrent aussi à l'Heol. La question des grandes surfaces se posent aussi... Les Biocoop du pays de Brest acceptent toutes Heol car elles sont aussi des promotrices du circuit court. Et comme ce sont des unités économiques importantes, c'est un bon coup de pouce à la monnaie locale.

Parmi les exemples de succès de monnaie locale et complémentaire, il y a l'Eusko la monnaie du Pays Basque qui compte 4000 adhérentes et adhérents et circule dans 1300 commerces.