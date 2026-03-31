Organisés par la Communauté de communes de Haute Cornouaille, les Jeudis de demain incitent à la mobilisation citoyenne pour la transition écologique : ateliers, débats, jeux de société et… lien social au rendez-vous chaque deuxième jeudi du mois à 18h à Châteauneuf-du-Faou.

Les Jeudis de demain sur le site internet de la Communauté de communes de Haute Cornouaille

La Communauté de communes de Haute Cornouaille est située en Pays Centre Ouest Bretagne (COB) et compte 11 communes : Châteauneuf-du-Faou, Collorec, Coray, Landeleau, Laz, Leuhan, Plonévez-du-Faou, Saint-Goazec, Saint-Thois, Spézet et Trégourez soit un peu moins de 15000 habitants dans une zone largement rurale.

En 2024/25, la Communauté de communes a proposé une série d'animations pour inclure la population dans la réflexion sur l'autonomie énergétique du territoire. Le besoin et l'envie se sont fait sentir d'élargir les échanges à d'autres sujets liés à la transition écologique. Réunies dans le service Environnement, Émilie Carteron, chargée des énergies renouvelables et Mélanie Le Garrec de la prévention et de la réduction de déchets, ont travaillé de concert, avec quelques bénévoles comme Éric Morel pour proposer un rendez-vous régulier, ouvert à toute la population sans rendez-vous : les Jeudis de demain étaient nés.

Ateliers et animations autour des transitions écologiques un jeudi par mois à Châteauneuf-du-Faou

Biodiversité, consommation, alimentation sont autant de sujets qui peuvent être proposés lors de la séance mensuelle tous les deuxièmes jeudis du mois, au 13 (rue du Général-de-Gaulle) à Châteauneuf-du-Faou de 18 à 21 heures. La Communauté de communes et les bénévoles qui le souhaitent proposent à chaque fois une animation. Par exemple, une Fresque du climat a ouvert l'opération, des projections-débat ont suivi. Éric, passionné de jeux de société et membre de l'association Korrigan ludik a proposé deux jeux : Daybreak (jeu coopératif dans lequel chaque personne dirige un continent et dont l'objectif collectif est de ne pas dépasser une hausse des températures de 2°C) et Limit (gestion des ressources et du climat par pays, avec des interactions possibles, pas toujours pacifiques...). Il peut aussi y avoir des visites à l'extérieur. Le tout est de lancer la discussion entre les personnes qui participent.

Il s'agit bien de lutter contre l'écoanxiété, de faire évoluer les comportements, et… de créer du lien !

Pour l'instant, le public des Jeudis de demain est assez diversifié, mais le dispositif n'est pas forcément connu de tout le monde et il ne demande qu'à accueillir davantage.

Les prochains rendez-vous des Jeudis de demain :

-Jeudi 9 avril 2026 : la biodiversité au jardin

-Jeudi 11 juin 2026 : 2030 Glorieuses, place à l'imaginaire collectif !