À la découverte du Handi-créathon, un évènement de rencontre et de partage autour de projets plus ou moins avancés qui permettent de renforcer l'autonomie des personnes en situation de handicap. L'évènement a eu lieu du 8 au 10 décembre 2025 au FabLab Openfactory de la faculté des sciences de Brest.

Pour en savoir plus sur les précédentes innovations du Handi-créathon

Coorganisé avec la fondation Ildys, le Handi-créathon a lieu régulièrement à la faculté des sciences. Du 8 au 10 décembre 2025, tout le monde était le bienvenu pour donner des idées ou bien même participer à la création, production ou l'imagination d'un projet qui permette plus d'autonomie en cas de handicap.

Quelques exemples :

Mathieu Rietman avec "Le groom", un dispositif d'aide vocale pour faciliter l'ouverture des portes lourdes pour les personnes à mobilité réduite. Il nous explique son travail ainsi que la raison de ce projet.

Adamou Amadou Souleye avec un projet de dispositif qui facilite la mise à l'eau des kayaks pour les personnes à mobilité réduite.

Xavier Bodiguel, qui en est à son troisième prototype de fauteuil roulant tout terrain. Un fauteuil conçu pour le sable, l'herbe et la roche tout en étant assisté d'une motorisation légère pour faciliter le déplacement sur la plage ou les sentiers côtiers notamment.

Myriam Blanchard, elle, en est au début. Son dispositif est destiné à faciliter la vie des personnes qui ont perdu la force de leurs mains. L'idée est d'aider ces personnes à attraper des choses ou à faciliter la prise en main ou par exemple l'ouverture de bocaux.

Sabrina Morisson et Didier Jean-Alexis, eux, travaillent sur un projet pour faciliter l'apprentissage de la voile chez les personnes déficientes visuelles. Ensemble, ils élaborent un kit qui pourrait faciliter le loisir des déficients. Ils nous expliquent le concept ainsi que la manière de s'y prendre.

Eva Lebras, ergothérapeute, est une des initiatrices d'un projet de box d'isolement. C'est une "boîte" à échelle humaine réalisée pour les personnes autistes ou toute personne qui souhaiterait s'isoler un instant du reste du monde dans les lieux publics. Ils en sont à leur deuxième prototype et travaillent désormais sur un modèle PMR. Elle nous décrit la boîte en détail.