Le projet Ambassadeur 24 : une initiative innovante pour les Jeux Paralympiques

Dans le LEM Sport de ce mois d’avril, Hugo met en lumière le projet Ambassadeur 24, une initiative novatrice lancée en 2023 en préparation des prochains Jeux Paralympiques. Hugo a rencontré Camille Guillou, chargé d’animation et de développement au comité départemental handisport du Finistère, pour en savoir plus sur ce projet et ses retombées locales.

Une Initiative Pionnière dans la Préparation des Jeux Paralympiques

Le projet Ambassadeur 24 est une réponse aux défis de préparation des Jeux Paralympiques, visant à impliquer activement les jeunes dans le bénévolat. Camille Guillou, nous explique que ce projet a été conçu dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs départements, notamment la Savoie, le Morbihan et le Finistère. Son objectif principal est de préparer les jeunes à devenir des ambassadeurs actifs et engagés, tout en favorisant leur développement personnel et leur intégration sociale.

Des Résultats Prometteurs

À quelques mois des Jeux Paralympiques, le projet Ambassadeur 24 récolte déjà des fruits prometteurs. Les séjours et activités organisés dans le cadre de ce programme ont non seulement permis aux jeunes participants de développer leurs compétences et leur confiance en eux. En outre, ce projet constitue une plateforme unique pour sensibiliser et mobiliser la jeunesse autour de l’inclusion et de la diversité dans le sport. Avec l’approche collaborative et l’engagement des participants, le projet Ambassadeur 24 s’annonce comme un véritable succès, incarnant l’esprit des Jeux Paralympiques et la force du mouvement handisport en France.

