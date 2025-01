Pour participer à la transition écologique et attirer de nouvelles populations, Commana créé au Dourig un hameau léger. Sur un site verdoyant à l'entrée de la commune, sept petits logis s'installeront d'ici 2025 autour d'un bâtiment commun et la gestion du lieu sera participative. Pour présenter le projet et cet habitat réversible à l'empreinte carbone réduite, l'association Hameaux légers a édifié 4 prototypes à visiter tout l'été 2023.

L'association Hameaux légers siège dans les Côtes d'Armor mais elle intervient potentiellement partout en France pour promouvoir une autre façon d'habiter, en réduisant son impact écologique. Elle propose sur son site un web un catalogue de petites maisons en bois et autres yourte, démontables, qui sont produites et homologuées. En juillet - août 2023, à la demande de l'équipe municipale de Commana et avec le soutien de l'association Bruded, elle proposait quatre de ses habitats à la visite : maison en dôme, maison en A, tiny house de plain pied ou à étage...

Sortir de la logique des lotissements et de l'étalement urbain

Pour la commune du centre Finistère, il s'agit de participer à la transition écologique par le biais de l'habitat, en proposant une alternative aux lotissements traditionnels. Les hameaux légers permettent un impact environnemental réduit du fait de la surface occupée mais aussi des matériaux (durables) et des types de logis (réversibles). En outre, la dimension sociale de ces éco-quartiers est très importante puisqu'il s'agit d'en confier la gestion aux habitantes et habitants, notamment celle du bâtiment commun.

En outre, Commana compte, grâce à ce projet, attirer une nouvelle population, plus jeune et redynamiser certaines activités puisqu'une des personnes reprendrait l'auberge, une autre aurait un projet maraîcher.

Un éco-hameau pérenne, participatif, associé à de nouvelles activités économiques

Patricia Quéré la première adjointe et Denis Godec conseiller municipal, ont fait visiter tout l’été ces modèles installés dans le futur hameau qui lui sera pérenne, au lieu dit le Dourig. Un terrain communal constructible d'environ 4000 m2, possiblement associé à un autre terrain de même surface qui pourrait accueillir une activité de maraîchage. Ce hameau léger sera aménagé et mis à disposition par un bail emphytéotique de 99 ans afin d’accueillir 6 à 8 foyers à moindre coût. Une maison commune abritera salle de réunion, espace buanderie...

A l'issue d'un appel à projet, la commune a choisi le groupe d’habitants qui portera ce projet avec elle. Il devrait sortir de terre d'ici 2025.

Parallèlement, une équipe du Cerema (Centre d'études sur l'environnement, la mobilité et l'aménagement) a amorcé l'évaluation du hameau, en procédant notamment à un inventaire de la biodiversité actuellement présente sur le terrain.

Renseignements : https://hameaux-legers.org/projets-accompagnes/commana