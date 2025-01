Le Guid’asso incarne une initiative novatrice visant à centraliser ressources et conseils pour les associations du Finistère. En identifiant et en référençant les acteurs de l'accompagnement associatif à travers une carte interactive, le guide facilite l'accès à l'information et encourage la collaboration entre les associations et les partenaires locaux. Grâce à l'intervention d'Elodie Potin du RESAM et d'Antoine Le Roux du SDJES Finistère, nous explorons les défis auxquels font face les associations, les solutions mises en place pour les accompagner via le Guid’asso, et les tendances émergentes dans le paysage associatif local.