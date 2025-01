Depuis décembre 2022, Clotilde parcourt le Finistère avec sa librairie itinérante Les Guérillères. Elle propose au public des romans, des bd, de la poésie, de la littérature jeunesse et des essais écrit par des auteurices féministes et/ou LGBTQIA+.

Radio Evasion vous propose une visite radiophonique de cette librairie itinérante aux couleurs arc-en-ciel. Découvrez comment Clotilde choisit les œuvres, l'intérêt de l'itinérance, ses envies auprès des différents publics qu'elle rencontre, les évènements qu'elle met en place en plus de la librairie, ses questionnements pour l'avenir de la librairie (projet collectif, questions environnementales et sociales),...

Vous pouvez retrouver la librairie itinérante Les Guérillères sur les marchés de Sizun, Huelgoat, Lanmeur et entre Colorec et La Feuillée. Vous pourrez aussi profiter de ces livres au festival Thomas Hawk et à Tu m'as vu·e au Run Ar Puns, un évènement pour la visibilisation des personnes LGBTQIA+ et contre les violences sexistes et sexuelles co-organisé par Clotilde.