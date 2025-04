Le Groland : punk is not dead?

Punk is not dead? Gros plan sur l'équipe du Groland, dernier bastion satirique à l'humour noir du groupe Canal + .

L'équipe du Groland officie depuis plus de 30 ans au sein du groupe Canal +, géré de main de fer par Vincent Bolloré .

Malgré tous les licenciements et arrêts d'émissions au sein de la chaîne criptée, le Groland tient bon la marée et continue de diffuser toutes les semaines ses émissions et son humour noir et potache.

Mais qui sont ces punks télévisuels ? D'où vient l'idée de cette présipauté devenue la définition d'un pays fictif où il fait bon vivre, où l'alcool coule à flot et les vieux sont rois ?

Réponse dans une émission pleine de pipi/caca, de joyeuses méchancetés et autres spécialités Grolandaises, oreilles sensibles s'abstenir !