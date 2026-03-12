Cohabiter avec les gravelots à collier interrompu

Le mois de mars avance et le printemps s’en vient. Les Gravelots à collier interrompu aussi. Petit échassier trapu paré au cou d’une esquisse de collier foncé qui le baptise, le Gravelot à collier interrompu est une espèce emblématique du littoral breton. Migrateur au long cours, ce petit limicole côtier fréquente comme nous les grandes plages sableuses. Aux beaux jours, les Gravelots creusent des trous en partie haute des plages et y déposent leurs œufs couleur de sable. S’ouvre alors une période de grand danger où vie et mort entrent en étroite proximité.

Le Gravelot à collier interrompu (Anarhynchus alexandrinus) est une espèce menacée en Bretagne, en France et en Europe. Ses conditions de nidification, à même le sol d’avril à août - période de forte affluence humaine sur les plages - la hausse du niveau des mers et l’érosion des côtes qui en résulte rendent l’espèce particulièrement vulnérable ;

Et nous le savons, la part des hommes n’est pas moindre dans la montée de ces périls.

Alors une question insiste et se déplie : Dans l’espace trouble des grands changements globaux que nous traversons - nous autres êtres vivants de cette Terre, hommes et gravelots - comment œuvrer pour que chacun ait place et possibilité de vivre ici bas ? Quelles relations pourquoi pas nouvelles établir entre espèces à l’endroit de nos vulnérabilités?

Nous avons abordé ces questions avec notre invité David Hemery - coordinateur régional du suivi de la population gravelot à collier interrompu au sein de l’association Bretagne Vivante – association reconnue reconnue d’utilité publique qui, depuis 1959, œuvre au quotidien pour une meilleure connaissance et la préservation de la biodiversité en Bretagne.

Plus d’informations sur Bretagne Vivante ses missions et actions: https://www.bretagne-vivante.org/

Nourrir la connaissance du gravelot à collier interrompu et de son milieu

Le gravelot à collier interrompu est un limicole* de petite taille (15 à 17 cm) pourvu d’ un bec et de pattes foncés.

*Limicole vient du latin limus, qui vit dans la vase, le limon ou la boue, ou bien qui s'en nourrit.

On le distingue des autres gravelots, entre autres, grâce à son collier noir qui ne rejoint pas sur la poitrine (il est interrompu), ce qui lui vaut son nom. En période de reproduction, le mâle a une calotte très visible de couleur rousse, la femelle porte des marques grises et brunâtres sur la tête et les côtés de la poitrine. Le dessous du corps trapu est blanc.

Le Gravelot à collier interrompu recherche sa nourriture en chassant à vue, il se nourrit principalement sur la laisse de mer et en haut de plage. Il y capture des invertébrés comme les insectes, les vers marins, des petits mollusques, des crustacés…

Cet oiseau migrateur hiverne en Afrique de l’ouest ou sur le pourtour du bassin méditerranéen. Il regagne ensuite les côtes européennes dès la mi-mars pour se reproduire. De retour d’hivernage, le mâle choisit un territoire parmi les dunes et le haut de plage.

Après l’accouplement la femelle pond de 1 à 3 œufs, dont le mimétisme se confond avec le sable. Les premières pontes sont observées dès la mi-avril. L’incubation dure 26 à 30 jours. De mai à juillet, les poussins quittent le nid quelques heures après l’éclosion. L’élevage dure quatre semaines après l’éclosion des œufs, jusqu’à l’envol. Si la première nidification échoue, les couples peuvent recommencer une à deux fois au cours de l’été, ce sont des « pontes de remplacement ». Vers fin août, l’effectif de la population des oiseaux est au plus haut et les regroupements traduisent la fin de la période nuptiale. Ils se préparent alors à migrer vers leurs quartiers d’hivernages.

Localement, le Gravelot à collier interrompu niche chaque printemps entre avril et août en diverses localités du littoral breton, des bancs coquilliers de la baie du mont Saint-Michel jusqu’aux plages du Morbihan. Trois secteurs principaux accueillent l’essentiel des nicheurs bretons : la baie du mont Saint-Michel, la baie d’Audierne-pays bigouden et le massif dunaire de Gâvres-Quiberon.

Le suivi de la population nicheuse des Gravelots à collier interrompu sur les hauts de plage en Bretagne a fait l’objet de deux plans régionaux d’actions (PRA) entre 2011 et 2016, puis un contrat nature 2017-18. Depuis 2019, la poursuite des actions en faveur de la conservations de l’espèce et de ses habitats repose sur le bon vouloir des partenaires à poursuivre leurs efforts et à endosser la responsabilité y afférente. Désormais, ce sont principalement les communes ou communautés de communes qui supportent le suivi via des fonds Natura 2000 lorsque les territoires suivis sont concernés.

Bretagne Vivante participe à l’amélioration des connaissances sur cette espèce par des programmes de suivi de reproduction et de comportements et mène des actions de préservation et de sensibilisation du public. Depuis 2020, Bretagne Vivante et ses partenaires développent sur les secteurs du Finistère sud des thématiques variées qui permettent de combler les lacunes des connaissances notamment concernant les effets de la fréquentation humaine sur l’espèce et son habitat au cours de son cycle biologique.

Protéger les sites de reproduction des gravelots

Le Gravelot à collier interrompu est une espèce menacée en Europe et en France. Espèce protégée en France (article 1 et 5 de l’arrêté du 17 avril 1981 modifié par l’arrêté du 5 mars 1999), inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux, aux Annexes II de la Convention de Berne et de la Convention de Bonn et listée en catégorie A4c de l’AEWA (populations Ouest Europe et Ouest Méditerranée/Ouest Afrique).

La Bretagne héberge de 46 à 60 % de la population de Gravelot à collier interrompu présente des Hauts de France au sud Bretagne. A ce titre sa responsabilité vis-à-vis de la conservation de l’espèce et de ses habitats est primordiale.

Quelques chiffres issus du rapport régional de suivi du gravelot 2025

Le bilan de la saison 2025 de reproduction du Gravelot à collier interrompu en Bretagne est mitigé. La saison a débuté tôt avec les premiers œufs déposés fin mars et s’est aussi finie précocement autour du 18 juillet. Le nombre de couples est pour la troisième année consécutive en hausse. La population régionale atteint 289 couples soit le deuxième meilleur total depuis 2011. La distribution spatiale de l’espèce est stable d’année en année.

Si des mouvements voire des évolutions peuvent être constatées ici et là localement, au niveau régional on n’observe pas de changements majeurs. Les trois quarts de la population bretonne se concentrent sur 11 communes littorales. Fouesnant dans le Finistère sud est la commune qui accueille le plus grand nombre de couples de Gravelot à collier interrompu en Bretagne ce qui lui confère un rôle majeur dans la conservation de l’espèce. En effet, 16 % de la population régionale se trouve sur la commune de Fouesnant.

Le succès reproducteur connaît une forte baisse par rapport aux deux dernières années. Il passe de 0,91 à 0,57. Cette valeur est largement en dessous des 0,83 jeunes à l’envol nécessaire pour maintenir une population viable . Elle est proche de la moyenne estimée sur la période 2011-2021, avec 0,55.

Les actions en faveur de la préservation du Gravelot à collier interrompu sont de plusieurs ordres :

- recrutement de gardiens de Gravelots : La principale mesure de protection des sites de reproduction repose sur le recrutement de gardiens de Gravelots, de début avril à fin septembre. A ce gardiennage s’associe les actions des bénévoles et des citoyens. L’objectif est d’impliquer durablement les usagers du littoral dans les actions proposées en faveur du Gravelot à collier interrompu. Le gardiennage des sites de reproduction est dans la majorité des cas assuré par des volontaires en contrat de service civique ou des stagiaires, engagés soit par Bretagne Vivante, soit directement par le gestionnaire local, en complément des équipes permanentes des sites en question et des équipes de bénévoles.

- mise en place de moyens physiques de protection des nids et l’habitat des gravelots :Des dispositifs de protection physique des nichées de Gravelot à collier interrompu sont mis en œuvre quand cela le nécessite. Le gardiennage permet un repérage régulier et exhaustif des nids. Ainsi, les gestionnaires des sites sont à même d’intervenir au bon moment et de façon cohérente pour protéger les nids les plus exposés.

Plusieurs types de protection existent : les enclos individuels, les enclos anticipatifs, les glissières, le balisage, les cages anti prédateur etc. L’utilisation de cages anti prédateurs s’est généralisée depuis 2024 et est devenue l’outil principal de protection des nids de Gravelot à collier interrompu.

Mener une action globale de conservation d’un écosystème fragile

La conservation du Gravelot à collier interrompu dépasse largement le cadre de la protection de cet oiseau. Il a pour objectif de permettre une protection et une conservation globale d’écosystèmes fragiles que sont l’estran et les hauts de plage, habitats dits d'intérêt communautaire (végétation annuelles des laisses de mer, dunes mobiles embryonnaires, etc.).

Avant d’être un lieu d’agrément pour nous autres humains, la plage est un écosystème riche, complexe et fragile.

On s'attarde sur la laisse de mer

La laisse de mer est souvent ignorée ou mal comprise. Elle est pourtant essentielle à la vie sur nos plages bretonnes. Ce cordon naturel, formé de débris organiques et minéraux rejetés par la mer, constitue un véritable écosystème. Elle joue un rôle majeur pour la biodiversité littorale, l’équilibre des dunes et même la qualité de l’eau.

La laisse de mer désigne l’accumulation naturelle de débris marins échoués sur la plage à la suite des marées. Elle se compose principalement d’algues, de coquillages, de bois flotté, de plumes, de fragments de carapaces ou d’os, parfois de petits cadavres d’animaux marins.

Chaque laisse est unique. A chaque marée, la plage se transforme. Les éléments organiques sont déposés au gré du flux et du reflux. Ce phénomène est accentué en hiver, période de houles plus fortes. De même, les fleuves et les rivières côtières apportent aussi leur lot de végétaux, notamment après de fortes pluies. Tous ces éléments convergent vers le rivage pour créer cette bande vivante et changeante.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la laisse de mer n’est pas morte. Elle fourmille de vie. Insectes, crustacés, vers, amphipodes ou petits gastéropodes s’y cachent ou s’en nourrissent. Ces minuscules habitants en font un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. À leur tour, ils attirent oiseaux de mer petits mammifères et poissons.

La laisse de mer offre aussi un abri temporaire. Sous une branche ou un tas d’algues, un crabe peut éviter un prédateur. Un oiseau y trouvera son repas. Cette microfaune participe activement au nettoyage naturel des plages.

Elle n’est pas seulement un réservoir de biodiversité. Elle remplit d’autres fonctions cruciales pour l’écosystème côtier. En effet,

- elle stabilise le plages. Les matériaux qu’elle contient forment une barrière naturelle contre l’érosion. En ralentissant le vent et les vagues, la laisse de mer protège les dunes, empêche le sable de s’envoler ou d’être emporté. Cela freine le recul du littoral.

- elle fertilise les sols. En se décomposant, les algues enrichissent le sol en éléments nutritifs. Les matières organiques fournissent un compost naturel. C’est notamment pour cette raison qu’elle a longtemps été utilisée dans les potagers bretons.

- elle filtre les polluants. Piégeant les particules fines, les hydrocarbures ou les microplastiques, la laisse agit comme un filtre naturel. En cela, elle participe indirectement à la qualité de l’eau en limitant la dispersion de certaines substances nocives.

Les côtes bretonnes, avec leurs marées spectaculaires et leur biodiversité marine, rendent la laisse de mer particulièrement abondante. Certaines plages abritent de véritables cordons de vie, où algues, coques, squelettes d’oursins ou d’étoiles de mer se mélangent.

La préservation des ces espaces est essentielle et les actions menées en ce sens s'avèrent bénéfiques pour les collectivités en ce qu’elles permettent :

- une prise de conscience de la population locale et des touristes favorisant une gestion plus raisonnée des ressources naturelles,

- la prise en compte du caractère remarquable et fragile du patrimoine naturel. La valorisation du patrimoine naturel est aussi un atout économique pour les communes (via le label Pavillon bleu, des animations pédagogiques, des expositions, le développement du tourisme vert et de l’éducation à l’écologie …)

C'est la raison pour laquelle l’association Bretagne Vivante et ses partenaires attachent une grande importance à la collaboration des collectivités.

Sensibiliser les populations et les collectivités, faire évoluer les mentalités, inventer des relations nouvelles

Plusieurs moyens de communication sont mis en lace par Bretagne vivante et ses partenaires pour aborder la problématique du Gravelot à collier interrompu et des hauts de plage en général. Ainsi, chaque année des centaines de plaquettes, d’autocollants sont distribués. Des centaines de personnes sont sensibilisées sur le terrain au quotidien, lors de manifestations de sensibilisation, lors de conférences etc. Lors des échanges avec les usagers des plages, que ce soit lors de rappels à la réglementation ou simplement d’échanges à titre informatif, des plaquettes et des autocollants promouvant la protection des gravelots à coller interrompu et des plages sont distribués. L’exposition Gravelots couvée en péril continue de circuler sur les différents sites.

Certains médias restent sous utilisés, notamment les réseaux sociaux et les bulletins municipaux

David Hemery note qu’il est difficile d’évaluer la portée de ces actions auprès du public.

Quelques habitudes à prendre pour profiter pleinement du littoral sans gêner les Gravelots

- Ne pas amener son chien sur une plage quand c’est interdit entre le 1er avril et le 30 septembre (ce n’est pas le cas de toutes les plages)

- Tenir son chien en laisse, ne pas le laisser courir après les oiseaux, ramasser les déjections

- Au printemps et en été, marcher de préférence à marée basse quand il y a plus de place, et au printemps, éviter le haut de la plage

- Dans les dunes, marcher sur les chemins balisés

- Ne pas traverser un groupe d’oiseau (le contourner largement)

- Ramener ses déchets après pique-nique ou partie de plage

- Pour les opérations de nettoyage de plage, privilégier la saison froide (automne/hiver)





