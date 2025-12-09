Rendez-vous trimestriel avec l'association 4 quarts, basée en Finistère, qui défend le bien manger et le bien boire et s'intéresse à l'alimentation dans toutes ses dimensions. Cette émission vous donne des idées de gourmandises sucrées ou salées à faire soi-même pour offrir en fin d'année.

Des cadeaux gourmands salés faits maison

Des sels aromatisés : sel de Guérande ou fleur de sel (90%) + épices moulues ( 10%), Sel ( 75 %) + herbes sèches ( 25%), Sel (50%) + fruits secs (50%).

Des herbes aromatiques séchées de son jardin : romarin, thym, origan se prêtent bien au séchage. Idem avec de l'oignon ou de l'ail tressé si on en a suffisamment et avec de

longues tiges.

Si on a la chance de récolter des olives fraiches (pas trop mûres) ; on peut les préparer en saumure. Il faut d'abord les faire tremper 10 fois une journée en changeant l'eau

chaque jour pour enlever leur amertume. Puis, on les met en bocal hermétique avec un mélange eau (dé chlorée) et sel (60 g par litre) en laissant un peu d'espace en haut du

pot, car le liquide va fermenter et dégazer. Les olives seront consommables au bout de deux mois environ. On peut aussi offrir des carottes, du gingembre ou de l'ail

lactofermenté (30 g de sel par litre d'eau, consommable à partir de 21 jours).

Les huiles parfumées aux épices, herbes aromatiques (romarin) ou à l'ail peuvent être une idée appréciée. Et les achards de style citron confit. On découpe en quartiers 5

citrons bio mûrs bien frottés qu'on sale avec du gros sel et qu'on laisse dégorger 48 heures. On les débarrasse ensuite de l'essentiel du sel et on les place dans un bocal avec

de l'huile d'olive. On laisse ainsi confire les citrons environ deux mois. On pourra les utiliser dans les tajines ou en petit morceau dans les salades harengs/pommes de terre.

Aux Antilles, la viande de Noël traditionnelle c'est le porc. On en fait notamment un ragoût qui garnit des petits chaussons de pâte brisée (on parle de petits "pâtés" de

Noël).

Des cadeaux gourmands sucrés faits maison



Les fruits se transforment en cadeaux sous formes de confitures, pâtes de fruits, gelées et fruits confits maison. Pour les agrumes, penser à blanchir la peau en la faisant

bouillir trois fois (départ à froid) et en changeant l'eau à chaque fois pour atténuer l'amertume des écorces.



Comme le sel, le sucre peut être parfumé à la vanille ou à l'anis étoilé.



Les liquides et notamment les alcools (à consommer avec modération) peuvent faire partie du panier garni cadeau de fin d'année : kéfir de fruits, rhum "arrangé", liqueurs et

vins de fruits, sirops de fruits.

On peut aussi offrir des biscuits de Noël comme les Alsaciens et leurs Bredele ou les Espagnols et leur mantecaos. Ce sont des sablés et leurs variantes ; avec ou sans

confiture, avec des amandes ou de la poudre d'amande, avec une couverture de chocolat, avec de l'huile à la place du beurre, parfumés à la cannelle ou avec un zeste de

citron, etc.

Des contenants attrayants pour les cadeaux gourmands

Pour que les biscuits restent au sec, il est important de choisir une boite en fer. C'est un "travail" de toute l'année que de collecter, récupérer les boites en fer de certaines marques de biscuits ou de confiseries, voire de thé ou café, qu'on pourra ensuite décorer.

Collecter des bocaux est également assez simple, on pourra ajouter sur le couvercle un disque de tissu découpé au ciseau cranté et attaché avec un joli ruban.

D'autres emballages alimentaires se récupèrent agréablement : les cagettes en bois, les jolies bouteilles, etc.

Pour emballer le panier gourmand, on peut prendre un grand rouleau de papier kraft, quelques pochoirs, un petit rouleau de peintre, de la peinture acrylique et le tour est joué.