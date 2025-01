Gauche : des raisons d’espérer ?

À en croire tous les augures de plateaux TV, pour les prochaines élections, la démocratie française se résumera une nouvelle fois à un duel entre l’extrême-droite et la droite néolibérale macroniste, la mosaïque des partis et mouvements de gauche ne participant aux différents scrutins que pour meubler les commentaires (souvent acerbes) des experts en expertises diverses. Pourtant, à y regarder de plus près, à examiner les résultats des deux dernières présidentielles, la gauche – reste à définir laquelle –, si elle poursuivait le processus d’union engagé avec la NUPES, pourrait prétendre à jouer les premiers rôles.

C’est du moins la thèse défendue par Samuel Grzybowski, Priscillia Ludosky et Mahaut Chaudouët-Delmas dans un essai plein d’espoir et de solutions afin de voir les forces de progrès reprendre une place de force de gouvernement. Son titre est sans ambiguïté : GAGNER, publié aux éditions Au diable vauvert. On ne peut guère faire plus clair. Après un passage en revue des errements passés plombant ce courant, l’auteur et les autrices livrent leur analyse de quelques grandes dates de la gauche réunie en France, des différentes luttes en cours, tout en proposant un ensemble de stratégies susceptible de redonner un peu de diversité aux prochaines échéances. Samuel Grzybowski, porte-parole et directeur politique de la primaire populaire en 2021, est notre invité, merci à lui.

Bonne écoute !

Le Livre

GAGNER – Samuel Grzybowski, Priscillia Ludosky et Mahaut Chaudouët-Delmas - Éditions Au diable vauvert

L’auteur – Les autrices

SAMUEL GRZYBOWSKI est un militant associatif et un entrepreneur social français. Fondateur et ancien président de Coexister, mouvement de jeunesse interconvictionnel, il est devenu en 2021 le porte-parole et directeur politique de la primaire populaire. Il a publié Fraternité radicale aux éditions Les Arènes en 2018.





Militante française, connue pour être une des initiatrices du mouvement des Gilets jaune, PRICILLIA LUDOSKY est une notamment à l’origine d’une pétition sur la hausse de la taxe sur les carburants visant à dénoncer les inégalités sociales et ayant recueilli plus d’un million de signatures.





`MAHAUT CHAUDOUËT DELMAS est normalienne, podcasteuse, militante féministe et politique, et chargée de mission au Haut Conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est également l’autrice de Demain ne peut être que féministe et Le Pouvoir jeune, tous deux aux éditions de l’aube.