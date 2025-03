Gaston, pêcheur du Cap Sizun, et les poissons qui s'en vont

Quand on est du Cap Sizun, on est pêcheur, c'est presque inéluctable. C'est le cas de Gaston que Patrick Manac'h a écouté nous raconter comment il a vu progressivement les poissons, si nombreux, se raréfier.

Photo de couverture : le phare de la Vieille, crédit Patrick Manac'h

Comme beaucoup de Capistes, Gaston pêche depuis l’enfance ; la pointe du Raz est son univers.

Marin de commerce, il pratiquait la pêche à chacun de ses retours au Cap Sizun. Depuis la côte ou à bord de canots, c’est le bar, le lieu, mais aussi le congre et la dorade qu’il traquait, autour du phare de la Vieille ou au Tevennec.

Une passion qu’il a transmise à son fils et à son petit-fils devenus ligneurs. Mais aujourd’hui selon Gaston, le poisson a déserté le Raz de Sein. Il faut donc aller plus loin, toujours plus loin, « jusque dans le Sud d’Ar Men ». Les eaux du Cap étaient pourtant si poissonneuses… mais pas question de s’arrêter : ici « on a ça dans le sang ».