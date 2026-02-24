Le nouveau jeu de société "Les Gardiens du temps" vous fera remonter dans le temps. En jouant ensemble, petits et grands pourront profiter d'un moment de partage autour d'un jeu ludique et éducatif qui fait découvrir le patrimoine des meubles anciens. Il faut dire que c'est une brocanteuse d'Ergué-Gabéric qui en est la créatrice.

C'est un jeu de société, de devinette sur des objets nouveaux comme anciens. Il peut se jouer dans des endroits particuliers pour rajouter du charme et c’est un jeu intergénérationnel, il faut mêler plusieurs générations de personnes pour ajouter de l’âme au jeu.

Mary-May, passionnée de meubles anciens, s’est rendue compte que ce type de jeu n’existait pas et sa passion et les histoires de ses clients l’ont motivée à la réalisation de ce jeu. Dans le futur, elle souhaite sortir des extensions du jeu avec de nouvelles cartes.