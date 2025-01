Rendez-vous trimestriel avec l'association 4 quarts, basée en Finistère, qui s'intéresse à l'alimentation dans toutes ses dimensions. Cette émission est consacrée à la galette des rois : son histoire, celle de la fève, avec quelques conseils pour la réaliser soi-même.

Dans l'Antiquité romaine, la fête des Lupercales (vouées à la fécondité) était déjà l'occasion de manger des galettes dont la forme ronde et la couleur dorée rappelaient aussi le soleil, qui faisait son retour progressif (en fin d'hiver, l'allongement des jours était déjà sensible).

La chrétienté a repris la tradition en transformant la fête en Épiphanie (révélation) le 6 janvier et en célébrant à cette occasion l’hommage des Rois Mages à l’enfant Jésus. La fève cachée de la pâte, symbole de fécondation, est un souvenir de l’offrande faite au fils de Dieu. Celui ou celle à qui elle échoit par hasard, par loterie, ceint la couronne et devient Roi ou Reine d’un moment.

Tout comprendre de l'histoire et de la diversité des fèves au musée de Blain

La fève est d'abord une légumineuse, précieuse pour éviter la famine (fin des haricots) en fin d'hiver puisqu'elle se conserve sous forme sèche. Au Moyen Âge, le 6 janvier était l'occasion d'élire le roi des corporations. Il était désigné par le sort, grâce à une pièce d’or cachée dans un pain. Le souverain régnait alors toute l’année. Aux environs du XIIe ou XIIIᵉ siècle, la pièce d’or fut, pour des raisons financières, remplacée par une fève.

Au musée de la fève de Blain (44), on apprend que les “baigneurs nus” remplacent le légume sec en 1870. Ils viennent d’Allemagne et sont fabriqués en porcelaine tendre. Les fèves sont cependant une tradition essentiellement française ; elles vont peu à peu se diversifier, être fabriquées en porcelaine de Limoges, puis en plastique à partir des années 1960 ; actuellement en céramique, elles sont fabriquées essentiellement en Asie. On peut découvrir une impressionnante collection de ces fèves dans les vitrines du musée.

Une vidéo pour découvrir le musée : https://www.youtube.com/watch?v=Yogu9YMr7bM&t=65s

La recette de galette des rois de l'association 4 quarts

Liste des ingrédients

2 pâtes feuilletées pur beurre achetées ou faites maison

125 g de sucre

60 g de beurre à température

2 œufs

200 g de poudre d'amande

1 gousse de vanille

2 c. à soupe de rhum (facultatif)

1 jaune d'œuf pour dorer la galette avec 1 pincée de sel

Facultatif : 100 g de crème pâtissière

Dans un bol, fouettez le sucre avec le beurre mou dit "pommade", puis ajoutez

la poudre d'amande

Prélevez les graines de la gousse de vanille et ajoutez-les à la préparation

Ajoutez deux œufs entiers et le rhum (ou l'eau de fleur d'oranger, quelques gouttes d'amande amère..)

Si votre pâte semble trop "liquide"placez-la au frais 30 minutes pour que le beurre fige et que la texture permette de bien l'étaler. (Note de Françoise Doucet : personnellement, je la réserve dans une poche à douille pour la répartir plus facilement en partant du centre)

Disposez un cercle de pâte feuilletée tout juste sorti du frigo sur le plan de travail, répartissez la crème amande dessus en partant du centre, et laissez bien une bande de 3 cm sans préparation tout autour. Humidifiez cette bande avec de l'eau froide au pinceau ou au doigt

Placez la fève et recouvrez avec le deuxième disque de pâte feuilletée froid également, souder les bords en appuyant tout autour

Tracez vos motifs sur le dessus de la galette avec la lame d'un couteau bien pointu sans trop appuyer pour ne pas percer la pâte

Battez un jaune d'œuf avec 2 cuillerées à soupe d'eau, et badigeonnez le dessus de la galette avec un pinceau, réservez votre galette 30 minutes au congélateur bien à plat

Enfournez à four chaud à 180°C pendant 40 minutes