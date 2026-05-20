L'espace d'art contemporain de la ville de Landerneau, la galerie de Rohan, vous propose Ludique et poétique une exposition qui tisse des liens entre art et jeu, au fil des œuvres de Karina Bisch, Jean-Yves Brélivet, Patrice Carré, Arthur Lambert, Carole Rivalin. À découvrir jusqu'au 31 octobre 2026.

Le site internet de la galerie de Rohan

Pour animer l’exposition : des visites guidées, ateliers parents enfants, la Nuit des galeries (samedi 23 mai 2026), ainsi que des partenariats avec la médiathèque Per Jakez Helias, la Maison de la Musique et la Cabane des p’tits lutins – Ludothèque.

Cette exposition est réalisée sous le commissariat de Catherine Elkar.