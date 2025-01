Toute l'année, la ville de Landerneau met en lumière l'art contemporain à la galerie de Rohan. Pour accompagner l'édition Nuit d'hiver de cette fin d'année 2024, elle accueille Scénocosme, un couple d'artistes, qui propose trois installations interactives, lumineuses et sonores. En reliant les visiteurs, ces œuvres explorent la question des contacts humains et des relations entre les corps.

Le site internet de la galerie de Rohan

En 2025, la galerie de Rohan fêtera ses dix ans. Cet espace d'exposition est un équipement municipal. Ni musée (il n'y a pas de collections), ni lieu commercial (on n'y vend pas d'œuvres d'art), c'est une ancienne librairie qui a pour objectif de rendre l'art contemporain accessible au plus grand nombre. Deux expositions y sont présentées chaque année, l'une en été, thématique et collégiale, l'autre en hiver en lien avec Nuit d'hiver, le parcours lumineux qui sublime la vieille ville pendant les vacances de fin d'année.

Effervescences lumineuses avec trois œuvres interactives de Scénocosme

Le couple de plasticiens Scénocosme vient de Saint-Étienne et travaille depuis plusieurs années sur les œuvres interactives en lien avec les corps et les gestes du public. Les trois installations présentées à la galerie de Rohan sont lumineuses, forcément, mais aussi sonores. En particulier Vortex incandescent qui figure un foyer symbolique. Autour de ce "feu" à huit faces, on se déplace et on déclenche lumières et sons, différents pour chaque face, qui peuvent se conjuguer pour créer de multiples ambiances.

Avec Light contact, les humains sont invités à se toucher pour déclencher les dispositifs sonores et lumineux ; l'art crée donc très concrètement du lien entre les personnes qui l'approchent.

De même, la troisième installation, Rencontres imaginaires est une œuvre vidéo interactive comportementale qui joue entre votre image et des visages et mains virtuels, toujours pour interroger les relations que nous avons aux autres...

Les dix ans de la galerie de Rohan en 2025

En dix années d'existence, la galerie de Rohan aura présenté toutes sortes d'artistes et toutes sortes d'art : sculpture, peinture, estampe, street-art, art textile, arts numériques... Les œuvres et artistes sélectionnés dépendent des partenariats avec la Frac, des circonstances, des disponibilités ou d'autres aspects pratiques. Des médiatrices sont présentes et des ateliers famille sont proposés en lien avec les expositions, avec des animations (petits concerts de l'école de musique, contes en pyjama, etc.).

À l'occasion de ses 10 ans, entre mi-mai et fin août 2025, la galerie présentera une exposition de trois artistes, ludique et festive, qui sortira un peu des murs et qui s'accompagnera d'animations musicales ou autres.