En 2015, la Ville de Landerneau lançait la galerie de Rohan, espace municipal d'exposition d'art contemporain qui fait écho au Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture et aux galeries d'art privées. 1,2,3 Couleur ! l'exposition d'été s'accompagne d'une fête pour le 10e anniversaire les 5 et 6 juillet 2025.

En cette année 2025, la galerie de Rohan célèbre ses dix ans. C'est en 2015 que la Ville de Landerneau rachetait une ancienne librairie du quartier Saint-Thomas pour y installer cet espace d'exposition municipal, qui n'est pas un musée (il n'y a pas de collections), ni lieu commercial (on n'y vend pas d'œuvres d'art), mais un lieu où l'art contemporain est accessible au plus grand nombre. On peut y voir deux expositions par an aux formes variées : sculpture, peinture, estampe, street-art, art textile, arts numériques...

1,2, 3 Couleur ! Et un parcours extérieur facétieux

À l'occasion de ses 10 ans, la galerie présente une exposition ludique et festive, qui sort un peu des murs et qui s'accompagne d'un week-end de festivités.

Du 15 mai au 2 novembre 2025, la couleur est à l'honneur dans l'exposition de la galerie 1, 2, 3 Couleur ! Les variations de la lumière se déclinent au travers des œuvres de trois artistes, les peintres Elene Usdin, Ricardo Cavallo et ATAK qui s'emparent des trois genres artistiques de la peinture classique : portrait, paysage, nature morte, pour les renouveler bien sûr ! Le commissariat de l’exposition à la galerie a été confié à Lénaïck Durel, connue pour ses expositions dans le cadre du Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo, et à Landerneau, pour l’exposition à la Médiathèque Curieuse ! Le petit monde d’Alice et autres curiosités (2023).

À l’extérieur, les œuvres XXL de Lilian Bourgeat, vous surprendront en portant un regard espiègle sur l’histoire et le patrimoine de la ville.

Les dix ans de la galerie de Rohan les 5 et 6 juillet 2025

Pour la fête des dix ans, rendez-vous les 5 et 6 juillet 2025 avec une série d'animations en partenariat avec les autres acteurs culturels et associatifs du territoire (médiathèque, maison de la musique, associations locales, etc.) : rencontres et ateliers par les artistes, concerts, ateliers parents / enfants, visites guidées, visite en famille, conférence et projection de film, bébés lecteurs, soirée contes en pyjamas, café philo en partenariat avec la médiathèque, ateliers jeux de société en partenariat avec la ludothèque – La cabane des p’tits lutins, jeu avec Landerneau Boutique.