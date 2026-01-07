À Landerneau, la galerie associative d'art urbain l'Urbatypik expose neuf artistes du 23 janvier au 8 mars 2026.

L'association Outlinerz veut promouvoir la culture urbaine, grâce à l'organisation d'événements, l'accompagnement d'artistes, mais aussi en proposant des cours et stages. Elle dispose surtout d'une galerie rue Lafayette à Landerneau, baptisée L'Urbatypik, pour présenter les oeuvres. Et du 23 janvier au 8 mars 2026, on pourra découvrir l'exposition collective de neuf artistes aux talents variés.

I Sea You, originaire de Saint-Brieuc, réalise des illustrations essentiellement liées à la mer et la Bretagne, inspirées de la culture surf, du tattoo et des vieux comics.

Les Frères d'Art ce sont d'abord deux frères, Eck et Roder, autodidactes passionnés depuis leur enfance, complétés par Tist

"ECK", est peintre, sculpteur, bricoleur, "RODER", graveur, sculpteur, peintre et graphiste, Tist, quant à lui, provient d’une famille d’artistes, bercé depuis toujours par la peinture, la musique et toutes les formes d'art.

Rom'one s'est lancé dans graffiti en 2009 et se dirige vers le street-art au fil des années. Adore la Pop culture et s'en inspire largement dans ces créations.

igreka2n, graphiste de métier et illustrateur depuis toujours, s’est focalisé depuis plusieurs années sur le portrait. Un scalpel à la main, le breton exilé à La Rochelle découpe le papier pour donner vie à différents visages, des tronches atypiques, parfois torturées, subtiles, graphiques et très rock.

MARG Max, alias '' XamalWag '' vit à Landerneau depuis 2016, autodidacte, il imprègne son art de BD, films SF, te pratique le graffiti depuis les années 2000 en mélangeant les styles, les techniques.

Passionné de graffiti et membre actif de L’Urbatypik, Lionel se lance dans la peinture professionnelle en 2019. Sous le nom de CG Design 29, il réalise principalement des fresques sur mesure en Bretagne et en région parisienne.

Installé à Plougastel-Daoulas, l’artiste pochoiriste Shape trace son sillon dans l’art urbain depuis 2010.

Si ses premiers pochoirs ont fleuri dans la rue, il a progressivement délaissé les murs de la ville pour un support plus organique et exigeant : le bois.

La galerie est ouverte du jeudi au dimanche inclus, de 14h à 18h.