La galerie Artsbourg et le Café du Monde, autour d'une association fondée par Catherine Morice, animent la vie culturelle de Plomodiern et des communes alentours avec des spectacles et expositions réguliers.

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En plein cœur du bourg de Plomodiern se trouvent le Café du Monde et, dans son prolongement, la galerie d'art où de nombreuses expositions ainsi que des concerts sont accueillis. C'est, comme le dit Catherine Morice la fondatrice de l'association Artsbourg, avant tout un lieu de vie et de rencontres culturel. Elle pense que ce genre d'endroit trouve de plus en plus sa place dans les communes, pour accueillir et partager des moments conviviaux, comme pour amener la culture aux personnes qui en sont les plus éloignées.

Disposant d'un piano, la grande salle de la galerie-café accueille de nombreux pianistes et autres musiciens reconnus et parfois plus de 100 personnes venues des communes alentours et de Plomodiern. Catherine Morice et ses collègues font de la lutte contre l'isolement et la solitude un de leurs combats hebdomadaires.

En mars 2026, vous pourrez retrouver une exposition croisée de tableaux de Stéphane Cenderelli (peinture abstraite) et de Gilles Sangla (portrait et paysage), un voyage amusant dans des univers complètement différents. Chaque mois, vous pourrez retrouver de nouveaux artistes de différents domaines, jeunes ou aguerris.