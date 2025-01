Gaëlle Pairel est la spécialiste des autrices qui ont un lien avec la Bretagne et qui ont écrit ou écrivent depuis la Révolution française. Elle a dirigé une anthologie riche de 246 femmes de lettres et elle nous propose cette saison une émission sur ce matrimoine littéraire en Bretagne historique.

Découvrez Femmes de lettres en Bretagne, matrimoine littéraire et itinéraires de lecture sur le site internet des éditions Goater

Le mot matrimoine est ancien, il remonte au Moyen Âge et désignait alors l'héritage plutôt matériel, transmis par les femmes à leurs enfants. L'usage a disparu progressivement pour laisser place au seul patrimoine, sa version masculine, qui s'est étendue à l'héritage culturel. Gaëlle Pairel a souhaité relancer le terme de matrimoine lorsqu'elle a croisé les écrits multiples de ces femmes - des autrices, un autre mot qui s'était perdu - à l'époque où elle coordonnait la fédération des cafés librairie de Bretagne. Elle a repris des études pour se perfectionner en médiation du patrimoine et s'est lancée dans la constitution d'une anthologie, avec l'aide d'un auteur et 9 autrices contemporaines.

246 femmes de lettres, liées à la Bretagne, de la Révolution à nos jours

Ainsi est née l'anthologie Femmes de lettres en Bretagne un corpus de 246 autrices qui ont un lien avec la Bretagne : Bretonnes qui évoquent ou non leur région, femmes non bretonnes mais qui ont vécu en Bretagne ou écrivent sur notre région... de langue française (car Gaëlle Pairel ne maîtrise pas le breton). Ces femmes ont des profils variés, certaines sont très connues comme Juliette Drouet, Colette, d'autres moins comme Fanny Raoul, Claire de Duras, Marie Le Franc...

Alors qu'elle découvre encore de nouveaux textes et de nouvelles autrices, Gaëlle Pairel a souhaité passer à l'audio et proposer un podcast qui deviendra une nouvelle émission de 26 minutes "Histoire(s) de Matrimoine" à découvrir sur Radio Évasion un mercredi sur deux à 13h30. Le podcast mettra en scène les autrices, quelques éléments de leur vie, mais surtout leurs œuvres ; la première sera Suzy Solidor femme libérée des années 1920/1930, chanteuse et autrice de 4 romans dont Fil d'or qui sera le sujet principal de l'émission. Au fur et à mesure des podcast, Gaëlle pourra s'attacher à traiter des thèmes avec plusieurs autrices, comme elle le fait dans des cafés librairies d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor.