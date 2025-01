LEM Sport de septembre 2024 : Jean-Marc Furlan à l’honneur !

Pour cette grande émission de rentrée sur Transistoc’h, LEM Sport accueille un invité exceptionnel : Jean-Marc Furlan, l’entraîneur qui a fait remonter le Stade Brestois dans l’élite du football français. Cinq ans après cette montée historique, le club brestois s’apprête à faire ses débuts en Ligue des Champions, un exploit inattendu qui fait vibrer toute la région. Jean-Marc Furlan nous livre son regard sur cette évolution impressionnante du club et partage ses réflexions sur le monde du football d’aujourd’hui. L’émission, animée par Fred et Hugo, promet d’être passionnante et riche en échanges.

Au programme, Furlan revient sur son parcours, de ses débuts de joueur à son rôle de coach reconnu pour son amour du beau jeu. Il partage ses inspirations, notamment son admiration pour le jeu à la Nantaise, et explique comment il parvient à marier spectacle et performance dans un sport souvent dicté par les résultats. Il nous parle aussi de sa relation avec les joueurs et les supporters brestois, ainsi que de l’évolution du football, de plus en plus influencé par des enjeux économiques et tactiques globaux. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de foot !