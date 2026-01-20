funfactory 10

Ce mois si on essaie un thème. Le Gore. Ah ok essayons et voyons ou ça nous mène.

Mais c'est quoi en fait le gore ? C'est différent selon qui, selon quoi et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Par contre il semblerait que nous ne parlions pas de cinéma, pourtant, le saviez vous ? Le gore est un sous-genre cinématographique du cinéma d'horreur, caractérisé par des scènes extrêmement sanglantes et très explicites dont l'objectif est d'inspirer au spectateur.ice le dégoût, la peur, le divertissement ou le rire.