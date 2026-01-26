Le Fun club rade de Brest est une association multiforme et tentaculaire qui veut s'ancrer dans un lieu alternatif et autogéré. Un ancien café concert est en cours d'acquisition à Brest, mais avec de gros travaux à la clé qu'il faudra financer. Si le projet vous séduit, vous pouvez donner ou prêter de l'argent !

Neuf amies et amis et une utopie collective. Voilà comment on pourrait résumer le Fun club rade de Brest. Des concerts organisés un peu partout, des projections de film avec débats et, au fil du temps, le besoin de trouver un lieu qui puisse s'adapter à toutes les formes artistiques avec souplesse.

Des travaux à faire et un appel à soutiens financiers (dons ou prêts)

Ainsi est née une véritable association Loi 1901 en 2022 et ainsi a commencé la recherche du fameux lieu, à Brest, car l'essentiel du groupe vit là. Un premier endroit avait été trouvé à Kerinou mais la préemption municipale a fait capoter le projet. Cette fois, ça se présente bien. Un ancien café concert, entre le quartier populaire de l'Europe et la place de Strasbourg est en cours d'acquisition. Le compromis est signé. Reste à trouver de l'argent pour les travaux car il y en aura : isolation phonique, rénovation de la cuisine, et autres aménagements. Entre 30 et 50 000 euros sont nécessaires, même si ce sont des chantiers participatifs qui permettront la rénovation à moindre coût.

Pour que le lieu reste autogéré, indépendant des subventions, le Fun club lance un appel à financement participatif ou à prêt sans intérêt : l'apport avec droit de reprise (remboursement de 10% de la somme prêtée pendant dix ans). On peut aussi apporter son soutien moral par un courrier ou un mail à la mairie ou autre instance de décision.

Ouverture prévue de ce lieu inclusif au printemps

La collecte avance bien et le compromis est signé. S'il n'y a pas de préemption de la Ville, la vente pourra avoir lieu en mars pour une ouverture en avril ou mai.

On ne sait pas encore en quoi consistera l'inauguration, mais on sait déjà que ce lieu hybride, entre café associatif et Maison pour tous accueillera des concerts d'artistes qui ont du mal à se produire dans les salles classiques (mais avec rémunération), des projections débat, des soirées jeux, des ateliers de partage des savoirs, une cantine (on cuisine ensemble et on vend à petit prix ou on donne les plats selon les moyens des convives), des temps collectifs et fun, forcément ! La charte de l'association (qui fonctionne en gouvernance partagée) affiche aussi l'inclusivité du lieu quels que soient l'âge, le genre, l'origine, le handicap, etc.

