Frida Kahlo, icône de la pop-culture

Culture et Vous vous fait (re)découvrir une icône de la pop culture. Peintre, communiste, féministe et avant-gardiste, voici Frida Kahlo !

Frida Kahlo, célèbre peintre mexicaine du 20ᵉ siècle est aujourd'hui devenue une légende dont le visage s'affiche partout.

Son monosourcil et ses fleurs dans les cheveux sont devenus aussi célèbre que ses peintures et on la retrouve autant dans des musées que sur des vêtements ou des accessoires.

Mais Frida Kahlo, c'est aussi le symbole d'une femme forte qui a su tenir bon malgré toutes les épreuves que la vie lui a fait subir.

Une histoire hors norme pour ce bout de femme libre et engagée, devenue source d'inspiration pour beaucoup.

Retour sur la vie de Frida, de son mariage tumultueux avec Diego Rivera à son engagement politique en passant par ses tableaux, véritables exutoires de toutes ses souffrances.