Apprendre à s’équiper autrement avec le Lieu-Dit

Le Lieu-Dit, association qui regroupe plusieurs structures du Pays de Brest engagées dans les transitions, propose des activités de sensibilisation participative. Ses deux outils phares : la caravane et la fresque des possibles. L’une des fresques questionne notre consommation de biens et ouvre des portes pour s’équiper autrement aux alentours de Brest !

La fresque des possibles, comment ça marche ?

La fresque est un atelier collaboratif qui a pour but de revoir nos modes d’actions quotidiens et chercher des alternatives plus durables d’un point de vue écologique. Le Lieu-dit propose 5 grandes thématiques différentes : “s’équiper”, “ se déplacer” “se nourrir” “habiter” “décider ensemble” et permet aux participants et participantes de découvrir et/ ou partager des idées en lien avec la problématique. Ces fresques sont collectives et n’ont pas pour objectif de culpabiliser ou décourager face à l’actualité, au contraire elles se veulent porteuses d’espoir et de solutions. Ces activités accueillent jusqu’à 10 participants qui échangent sur des solutions concrètes présentes sur le territoire, qu’ils ont déjà identifiées et qui permettent d’améliorer leurs modes de consommations que ce soit pour eux, pour leur santé et bien sûr pour la planète. L’animatrice de la fresque n’a pas un statut descendant, les fresques sont personnalisées car adaptées aux profils des participants : chacun et chacune peut venir avec des demandes précises.

Qu’est-ce qu’on trouve dans la fresque “s’équiper” ?

La fresque “s'équiper” est à prendre au sens large et regroupe tous les biens de consommation que ce soit les vêtements, l’électroménager, les meubles, les véhicules ou encore les objets informatiques (téléphones, ordinateurs, etc). L’objectif de cet échange est d’identifier des solutions concrètes, comme le réemploi, la réparation, le prêt et le partage. Il s’agit de se faire un carnet d’adresse de solutions différentes et à portée de main pour consommer de manière plus consciencieuse.

Généralement ce sujet est assez anxiogène, on parle de sobriété ou de décroissance mais ce n’est pas le message que veut transmettre le Lieu-Dit, “il faut prendre plaisir à consommer mais en conscience” affirme Carole Hernandez chargée d’animation et de communication de l’association. L’objectif de ce temps c’est trouver des solutions à l’échelle locale et d’échanger sur ses pratiques, cibler ses difficultés et partager ses connaissances. L’aspect social est également au cœur du débat avec des réflexions pour rendre les transitions écologiques accessibles à tous et toutes en fonction des besoins et des contraintes de chaque situation.

Informations pratiques

