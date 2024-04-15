Avant l'extension de la zone d'activité économique de Lumunoc'h à Briec en 2026, l'Inrap a mené cet été des fouilles archéologiques qui nous en apprennent davantage sur le passé antique et médiéval de la commune, l'une des plus anciennes paroisses du Finistère.

Crédit photo : © S. Le Forestier, Inrap

À Briec, la ZAE de Lumunoc’h va s’étendre en 2026 pour accueillir d’autres activités économiques ; mais comme il se doit dans ce cas-là, le terrain a d’abord été scruté par les archéologues. Les services de l’Inrap – institut national de recherche et d’archéologie préventive - sont intervenus pour effectuer un diagnostic du terrain, et cet examen préliminaire s’est révélé fructueux : une urne funéraire datée pour l’instant entre le premier et IVe siècle de notre ère, un petit foyer composé d’une plaque de schiste avec des bords en morceaux de tuiles romaines ; des traces d'occupation médiévale (12ᵉ/13ᵉ siècle)...

Les fouilles menées cet été 2025 par Ronan Louessard ont permis d'en apprendre davantage sur les implantations humaines : des bâtiments agricoles antiques (caractérisés par des trous de poteaux) et un enclos du Moyen Âge ; sans oublier divers mobiliers, notamment des céramiques, qui sont désormais examinés par les différents spécialistes de l'archéologie.