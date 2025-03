Après une première édition très réussie, le forum des radios scolaires du Finistère, intitulé Et voix là !, revient cette année à Pleyben le 2 avril 2025. Cet événement met en lumière l'importance de la radio et du son dans l'éducation aux médias et à l'information, un domaine en pleine effervescence dans les établissements scolaires.

Stéphanie Poulmarc'h, professeure documentaliste au collège Louis-Hémon de Pleyben, est l'une des organisatrices de cette journée. Elle fait partie du groupe "radio" du rectorat de Rennes, composé d'enseignants et de conseillers pédagogiques. Ce forum bénéficie du soutien du dispositif Territoires numériques éducatifs, qui permet de financer l'achat de matériel numérique et la formation des enseignants.

L'an dernier, le forum a attiré environ 300 professeurs, et cette année, l'événement devrait réunir plus de 450 participants. Un succès qui témoigne de l'enthousiasme croissant autour des radios scolaires. Les établissements du Finistère se sont progressivement équipés en matériel, permettant à de nombreux élèves de s'initier à la pratique radio. Cette dynamique est soutenue par des formations régulières proposées aux enseignants, afin de favoriser l'innovation pédagogique et de maintenir l'engouement autour de la radio scolaire. À Pleyben, cette journée représente donc un moment clé pour les enseignants et leurs élèves passionnés, qui se retrouvent pour échanger, partager leurs expériences et s'enrichir des conseils de professionnels du secteur.

Ce forum est aussi une belle opportunité pour les élèves, qui peuvent présenter leurs productions radiophoniques et découvrir d'autres initiatives à travers le département. La radio scolaire, en plus de développer des compétences techniques, permet d’aborder des thématiques diverses telles que l'actualité, la culture ou la citoyenneté, tout en stimulant la créativité et l’esprit d’équipe chez les jeunes. Un moyen efficace de renforcer leur esprit critique et leur engagement !