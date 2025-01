Et voix-là ! Le premier forum des radios scolaires en Finistère

Équipes enseignantes, élèves et autres intervenants de la radio et de l'audio nous présentent le premier forum des radios en milieu scolaire du Finistère, le 27 mars 2024, en direct de l'Arvest à Pleyben.

Autour du plateau : Stéphanie Poulmarc'h, professeure documentaliste du collège Louis-Hémon de Pleyben, Jean-Louis Millet, conseiller principal d'éducation du lycée de Cornouaille à Quimper, trois lycéennes et lycéens de ce même établissement, Camille Maestracci, productrice indépendante de podcasts et éducatrice aux médias, Xavier Milliner coordinateur de la Corlab (Coordination des radios locales associatives de Bretagne) et Pierre-Louis Leseul, chargé d'éducation à Radio U.

Cette émission a été diffusée également sur Radio U, Fréquence Mutine et Radio BOA.

Les fans de radio de l'éducation nationale

L'occasion fait le larron, Stéphanie et Jean-Louis, déjà très impliqués dans les webradios de leurs établissements respectifs, se sont emparés du dispositif Territoires numériques éducatifs et ils ont lancé ce premier forum finistérien. En s'appuyant notamment sur leur travail de veille pour répertorier les podcasts ou les webradios scolaires du département à diffuser sur Radio porte-voix, ils ont pu rassembler plusieurs collèges et lycées, y compris professionnels dont les élèves s'adonnent aux joies de la radio. "Et voix-là" donc ce forum, "un bon prétexte pour faire des rencontres aussi et ouvrir le milieu scolaire sur l'extérieur". La radio, elles et ils en sont tous fans, tant ce média s'adresse à tous types de publics.

Des radios associatives en soutien aux équipes pédagogiques

Les radios associatives comme les nôtres interviennent d'ailleurs souvent en milieu scolaire pour assurer la formation des profs et des élèves, aider à l'installation des studios etc. On fait découvrir au passage ce média, parait-il de moins en moins écouté par plus jeunes même si le podcast semble une nouvelle porte d'entrée vers l'univers de l'audio.

L'essor du podcast comme outil de lien social dans tous les milieux

C'est d'ailleurs une productrice de podcast indépendante, mais passée par le journalisme radio, qui est la marraine de ce premier forum. Camille Maestracci se lance depuis peu aussi dans l'atelier radio mais pas en milieu scolaire, elle interviendra à la prison des femmes de Rennes auprès des détenues, avec Raphaël Baldos et le soutien du Club de la presse de Rennes. L'intérêt de l'outil radio sera de permettre une expression à la fois journalistique et intime, y compris pour des femmes illettrées.

La radio, outil d'éducation aux médias et à l'information, ou d'éducation artistique et culturelle

Certes les radios sont des outils d'éducation aux médias et à l'information. Les élèves y découvrent la recherche d'information, l'identification des sources fiables, puis la production, le choix, la mise en forme de l'information. Cependant, la radio est aussi pour les équipes enseignantes un outil d'éducation artistique et culturelle : rencontres avec les artistes locaux, découverte des œuvres, et pratique artistique par la création sonore.

Trois élèves du lycée de Cornouaille Flore, Yeltaz et Kelia viennent témoigner de leurs pratiques radiophoniques qui vont de la poésie (sur un sujet grave, le harcèlement scolaire) à la réalisation d'un magazine d'actualités internationales, locales, politiques ou culturelles. Tous les trois ont des aspirations et des habitudes d'écoute variées, qui passent par la radio ou le podcast, voire l'écoute de chaines Youtube.

Un autre forum des radios en milieu scolaire du Finistère est attendu l'an prochain !