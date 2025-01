Le premier forum des radios en milieu scolaire du Finistère avait lieu le 27 mars 2024 à l'Arvest de Pleyben. L'occasion de revenir sur le travail réalisé par les radios associatives depuis leur création : des ateliers dans le cadre de l'éducation populaire jusqu'aux sessions longues d'éducation aux médias et à l'information.

Deux invités dans cette émission : Xavier Milliner coordinateur de la Corlab, notre fédération de radios locales associatives de Bretagne et Pierre-Yves Leseul, éducateur radio de Radio U.

Cette émission a été diffusée également sur Radio U, Fréquence Mutine et Radio BOA.

Les radios associatives (on disait alors les "radios libres") ont été les premiers médias à dispenser des ateliers auprès de différents publics, scolaires ou pas. Dès les années 1980 fleurissaient des ateliers radio dans l'esprit de l'éducation populaire dont se réclamaient et se réclament toujours les radios A. Il s'agissait plus alors d'offrir un espace d'expression, de transmettre aussi un savoir technique... quelques établissements scolaires ont eu alors leurs studios qui servait déjà d'outil pédagogique : on y travaillait le discours oral, voire le théâtre, on y affinait sa culture musicale ou on y créait des fictions.

Essor de l'EMI après les attentats de 2015

L'éducation aux médias et à l'information - EMI - est née au sein de l'éducation nationale et c'est véritablement en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercasher qu'elle est devenue objet de politiques publiques. Pour autant, la définition de l'EMI est restée (et reste encore) assez large et plutôt floue : prévention du radicalisme, identification des fake news, rapprochement des professionnels des médias avec les publics pour lutter contre la défiance, découverte de la fabrique de l'information et des techniques journalistiques sont autant d'objectifs qui peuvent constituer l'Emi.

L'intérêt de l'intégration de l'EMI dans les politiques éducatives c'est de permettre aux intervenants comme les éducateurs de nos radios de travailler sur un temps long. L'atelier ponctuel a presque disparu pour être remplacé par des sessions au long cours, d'une trentaine d'heures, qui permettent d'approfondir. Cela a supposé aussi une professionnalisation des éducatrices et éducateurs radio qui ont pu se former.

Recherche-action autour de l'EMI menée par 10 radios associatives bretonnes

Pour prendre la mesure de ces presque 10 années de pratique de l'éducation aux médias et à l'information, en milieu scolaire mais aussi dans des Ehpad, des centres de loisirs, des centres sociaux ou des MJC, la Corlab porte depuis deux ans un projet de recherche-action en sciences sociales : le REC-EMI, financé par la Région Bretagne. Deux universitaires, une chercheuse en sciences de l'éducation, Barbara Fontar, et un chercheur en travail social, François Sorin, et les éducatrices et éducateurs de 10 radios de la Corlab participent à cette recherche. Des entretiens et échanges sur les pratiques, mais aussi des analyses minutieuses de ces pratiques (900 ateliers réalisés depuis 2015 !) vont déboucher sur une publication au mois de juin 2024.