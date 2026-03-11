Déjà la 28ᵉ édition de la Foire Bio Landerneau organisée au profit de l'école Diwan de la ville les 21 et 22 mars 2026. 115 exposants, des animations et une bonne ambiance vous attendent !

Le site internet de la foire bio de Landerneau

Cette année, la foire bio de Landerneau accueille 115 exposants dans des secteurs aussi variés que l'alimentation bien sûr, y compris le vin et la bière (à consommer avec modération), mais aussi l’habitat et l’énergie, la décoration maison artisanale, les bio-tissus, les emballages écologiques, le jardinage et les pépinières, les cosmétiques, les produits de soin, le textile durable, la culture, les livres, les associations et la finance solidaire…

Un autre intérêt majeur de la foire bio, ce sont les conférences et animations. On pourra s'informer entre autres sujets sur le flexitarisme ou l'art de manger en préservant la planète, Mer de Lien, société de pêche citoyenne et solidaire, la caisse commune alimentaire : de la bonne bouffe pour tous, les richesses gustatives du végétal littoral, on pourra venir apprendre à réparer ses jouets, vêtements, petit électroménager, appareils de jardinage avec le Repair café de l'Elorn, jouer à planifier son potager, s'initier au hulahoop, écouter des contes, goûter en philosophant...

Pour une pause gourmande pendant la foire, vous pourrez profiter de food trucks, crêpes, plats végétariens, produits bio et locaux…

Participer à la Foire Bio de Landerneau, c’est soutenir l’agriculture biologique, les artisans engagés et l’école Diwan de Landerneau, les 21 et 22 mars 2026 à l’espace Saint-Ernel de Landerneau.