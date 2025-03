La 27ᵉ Foire Bio Landerneau a lieu les 15 et 16 mars 2025 avec toujours une centaine d'exposants et la mobilisation de l'école Diwan pour qui l'événement est une source majeure de financement. Cette année, les textiles durables sont à l'honneur.

Le site internet de la foire bio

Ce sont les parents d'élèves de l'école Diwan Landerne qui organisent cette foire au profit du fonctionnement de l'école. Cela représente 70% du budget qui paie le personnel non enseignant, les fournitures et l'entretien des locaux où 70 élèves de la maternelle au CM2 apprennent en immersion en langue bretonne.

Une cinquantaine de familles sont investies dans l'événement qui est aussi l'occasion de s'engager pour la cause environnementale. Cette année, le thème du textile permettra de rappeler que, trop souvent, nos vêtements, chaussures et accessoires naissent d'industries et de systèmes commerciaux très polluants et délétères pour les humains.

La programmation des animations 2025 autour des textiles durables

conférences sur la relance d’une filière textile locale (de la plante à la transformation), ateliers créatifs pour petits et grands, ainsi qu’un

En plus du Repair Café spécial couture pour apprendre à prolonger la vie de vos vêtements, une conférence est proposée par des créatrices de mode, artisanes, éleveuse de Bretagne.

Loin de la fast-fashion, leur travail s’inscrit dans une démarche éco-responsable, à base de fibre animale ou végétale ou par un travail soigné de stylisme : Vonig Fraval (mohair Breizh), Pauline Burtin (Rue de Feltre), Héloïse Valet (Atelier la Glaneuse), Françoise Kerjose (Atelier BOEM) et la styliste Nolwenn Faligot expliqueront ce que signifie "se réapproprier des savoir-faire traditionnels, travailler localement, réinventer la mode, et surtout réinterroger notre rapport au vêtement" samedi 15 mars 2025 à 10h45.

On pourra aussi découvrir le travail de Jan Vatant d'Ollone, tanneur végétal à La Forest-Landerneau (écouter l'interview ci-dessous)

Quatre ateliers gratuits sont proposés pendant la foire :

Samedi 15 mars 2025

11h – Fabrication de sandales en peau de maïs (à partir de 7 ans)

Savit sandalennoù gant kroc’hen maïs ! (adalek 7 vloaz)

14h – Tissage sur cadre avec différentes fibres végétales et animales (à partir de 6 ans)

Gwiaderezh war ur framm gant neudoù plant ha loened (adalek 6 vloaz)

16h – Teinture végétale sur tissu (à partir de 5 ans)

Livadenn danvez gant plant (adalek 5 bloaz)

Dimanche 16 mars 2025

11h – Découverte de l’impression végétale (à partir de 15 ans)

Un tañva d’ar moulladur gant plant (adalek 15 bloaz)

14h – Tissage sur cadre avec différentes fibres végétales et animales (à partir de 6 ans)

Gwiaderezh war ur framm gant neudoù plant ha loened (adalek 6 vloaz)

16h – Teinture végétale sur tissu (à partir de 5 ans)

Livadenn danvez gant plant (adalek 5 bloaz)

Inscriptions : Rendez-vous à l’espace enfant pour vous inscrire ! Attention, les places sont limitées.

Informations pratiques

Rendez-vous à l’Espace Saint-Ernel, à Landerneau, le 15 et le 16 mars 2025 de 10h à 19h.

L’entrée est au prix de 3,5€ la journée, 5€ pour les deux jours et 2€ pour les bénéficiaires de minimas sociaux (gratuit pour les – de 16 ans). Restauration sur place.