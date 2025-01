La Foire Bio landerneau est de retour pour sa 26 ème édition !

C'est le retour de la Foire bio de Landerneau avec une 26ème édition qui aura lieu les 16 et 17 mars 2024. Cette année il y a du monde car la foire accueillera 100 exposants de produits bio en tout genre : que ce soit du vin, de l'alimentation, de l'habitat, des livres ou encore des cosmétiques il y en aura pour tous les goûts !

site internet de la foire bio

Des parents de l'école Diwan très investis

Cette foire est depuis 26 ans, organisée par les parents d'élèves et permet de financer en partie le fonctionnement de l'école. La foire bio c'est 50 familles de l'école, une douzaine de parents du comité de soutient et une centaine de bénévoles qui s'occupent de la restauration, la sécurité, la billetterie, etc.

La Foire bio c'est avant tout un lieu de rencontre familial et engagé

La foire c'est avant tout un lieu de rencontre où le public avec les familles de l'école rencontrent les producteurs bio et passent un week-end de convivialité. Cette année il y a une centaine d'exposants en tout genre qui mettent en avant la diversité d'une agriculture biologique finistérienne mais pas que ! C'est aussi un lieu militant qui permet de se questionner sur l'écologique autour de conférences et discussions avec des associations comme Sea sheaperd, Vers demain ou encore le média d'enquête Splann !

La programmation des animations 2024

Chaque année l’équipe animation essaye de se renouveler pour trouver des activités en lien avec les préoccupation actuelles du public. La filière bio est en difficulté face à la crise et les parents s'attachent à questionner l'avenir de cette agriculture autours de conférences, tables rondes ou encore fresque des possibles (Lieu-Dit). Cette année il a de l'innovation : la Biocoop, un partenaire de long date, fait une conférence gesticulée autour de l'impact carbone de nos achats alimentaires, il y aussi Perperuna qui propose des solutions pour potabiliser l’eau de pluie et Mohair Breizh avec des chèvres angora à lannion, ou encore la Voie Lacto avec ses légumes lactofermentés.

Informations pratiques

L’entrée est au prix de 3,5€ 5€ pour les deux jours et 2€ pour les minimas sociaux (gratuit pour les – de 16 ans). Il y aura de quoi manger et boire des produit bio en passant un bon moment de convivialité, vous retrouverez toutes les informations pratique sur le site foirebiolanderneau.bzh