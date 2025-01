La ferme florale et biologique de Lucie à Rosnoën

À la ferme de Kerveurzin à Rosnoën, Lucie Beugnon a repris une exploitation maraîchère. Si elle cultive encore quelques légumes, elle pratique surtout la floriculture biologique.

Lucie Beugnon aime les fleurs, mais ne sait pas expliquer pourquoi. Elle apprécie en tout cas de travailler en extérieur, de s'adonner à de multiples tâches, de la période des semis à la récolte et de mars à novembre essentiellement. Les fleurs séchées viendront compléter son emploi du temps au cœur de l'hiver.

Pour l'instant, sur cette ancienne exploitation maraîchère reprise en 2022, Lucie cultive encore des légumes ; les fleurs occupent trois serres et des parcelles extérieures. Une centaine d'espèces, soit environ 300 variétés s'épanouissent : mufliers, carottes, zinnia, gomphrena, célosie, centaurée, phlox, camomille, souci, pois de senteur, scabieuse, statice, œillets de poète, cynoglossum ... les variétés sont choisies pour leur tenue en vase et leur adaptation au climat du Finistère.

Fleurs sans pesticides, françaises et de saison vendues en Finistère

Lucie tenait à travailler sans pesticides, mais pour l'instant le label "fleur biologique" ne crée pas vraiment de plus-value puisqu'il ne concerne pas un produit alimentaire. En revanche, l'origine française des fleurs est de plus en plus prisée, tout comme le fait qu'elle respecte les saisons. Les fleurs venues de l'étranger sont souvent cultivées au prix d'un usage intensif de produits de synthèse, sans oublier la maltraitance du personnel et le transport très énergivore (par avion, par container réfrigéré, etc.). Les floricultrices et floriculteurs de France ont d'ailleurs créé un réseau pour promouvoir leurs fleurs. Et c'est dans le Finistère qu'est née l'association Les fermes florales bio (à vocation nationale) pour encourager notamment la production de semences florales biologiques, pour l'instant très restreinte voire inexistante.

Pour distribuer ses bouquets, Lucie travaille en circuit très court : vente au marché (à Kérinou à Brest le samedi matin) ou directement à la ferme (aux particuliers ou à des fleuristes du Finistère qui viennent sur place).