Nous partons aujourd’hui à la rencontre de Florence Voisin, de l’atelier Buissonnier, association brestoise d'échange et de réflexion sur le vivre ensemble pour les professionnel(le)s et des personnes accueillies en institution. Elle nous parle de vie affective et sexualité chez les personnes en situation de handicap... mais pas uniquement.

https://atelier-buissonnier.fr/site/

Abordant les thématiques des relations amoureuses, du respect, de l'intimité, du lien au corps et du consentement dans une vie encadrée et médicalisée, Florence Voisin libère une parole souvent tue par les tabous. Plaçant le désir et le bien-être des personnes au centre de leur vie, elle accompagne également les familles et les encadrants.