Publié le 19/04/2024

L'association First Attack de Morlaix contribue au patrimoine culturel vidéoludique en restaurant d'authentiques bornes d'arcades. Pierre Cristofari et Mélaine Martens sont passionnés par ces jeux de cafés qui ont aujourd'hui disparu et qui ont largement contribués au développement du jeu vidéo ainsi qu'à la modalisation de certains arts du paysage audiovisuel.