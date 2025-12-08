Remise de chèque aux Compostioles par les Cigales de Brest pour soutenir financièrement leur projet de mallette en bois destinée aux enfants pour la sensibilisation au compost.

Retrouvez le site internet des Compostioles et celui des Cigales HADENN

Les Compostioles est une association qui conçoit des outils de sensibilisation à la vie du sol et à l'intérêt du compost, pas seulement pour réduire nos (bio)déchets, mais aussi parce que les micro animaux et organismes qui vivent dans la terre sont un monde fascinant ; c'est aussi une autre vision de la biodiversité. L'association a créé une mallette pédagogique dont une quinzaine d'exemplaires seront produits et donnés aux Communautés de communes du pays de Brest. Les chargés de prévention des biodéchets s'appuieront sur ces mallettes pour des animations auprès des enfants ou d'autres publics. Élise Auffray nous explique ce qu'on retrouve dans ces mallettes : des reconstitutions de petits insectes ou arthropodes en plastique ainsi que des fiches informatives sur ces fascinantes "bestioles"du compost. Les bestioles ont été imprimées au Fablab de la Maison des minéraux de Crozon.

Maurice Le Deun, cogérant des Cigales HADENN, nous explique les motivations derrière le prêt financier de 2000 euros attribué aux Compostioles ou aux autres projets soutenus financièrement par son Club d'investissement local. Le groupement d'épargnants choisit des projets qui tiennent à cœur à ses membres comme celui de la mallette des Compostioles, à dimension écologique et solidaire.