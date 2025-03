La Nef, banque éthique, et les Cigales — Clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire — vous permettent d'investir votre argent dans des projets vraiment éthiques. Le point sur cette finance qui se soucie de son impact social et environnemental.

Le site internet des Cigales de Bretagne

Le site internet de la Nef

Même quand on souhaite placer son épargne dans des projets respectueux des humains et de l'environnement, il reste encore difficile de savoir ce que finance exactement son argent. Pour des questions réglementaires, mais aussi pour d'autres raisons moins avouables, les banques "classiques" proposent rarement des produits financiers totalement vertueux, écologiques ou sociaux. Et il est difficile d'obtenir une information claire sur ce que font les banques de l'argent épargné chez elles.

La Nef et ses engagements : financement de projets à impact positif, transparence

La Nef s'est créée en 1988, en coopérative, pour permettre aux professionnels et particuliers de défendre une finance saine et transparente : financer uniquement des projets à plus-value écologique, sociale ou culturelle. Elle est membre de la Febea, Fédération européenne des banques éthiques et alternatives (née en 2001 dans 12 pays d'Europe). La gouvernance de ces banques est non seulement démocratique (ce sont des coopératives) mais ces établissements s'engagent à orienter l'argent qu'elles gèrent vers des projets dont les bénéfices sociétaux sont indéniables et même à long terme. L'intégralité des financements qu'octroie La Nef chaque année est publiée, en incluant les noms des projets (ce que ne font pas les autres banques).

Depuis 2024, La Nef est en outre une banque autonome ; elle n'a plus besoin d'être adossée au Crédit coopératif comme jusqu'à présent. Elle peut non seulement proposer des produits d'épargne éthique comme elle le faisait déjà, mais elle va pouvoir très bientôt proposer une carte bancaire pour les professionnels et des comptes courants aux particuliers. Suivront d'autres services financiers (livret enfant par exemple). La particularité, c'est que La Nef "fabrique" elle-même tous ses outils pour pouvoir rester vraiment indépendante et garantir que les dépôts d'argent de ses clients sont bien affectés comme ils le souhaitent.

Pour prêter directement à des projets locaux : les Cigales

Quand on veut aller encore plus loin et jouer soi-même les banquiers vertueux, on peut rejoindre les Cigales.

La Bretagne compte une trentaine de Clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, les Cigales, qui ne demandent qu'à se développer. Tout dépendra des personnes désireuses de consacrer une part de leur argent et de leur temps à des projets locaux et dont l'impact est positif. Il faut placer au minimum 120 euro/an ; l'argent sera mis à disposition d'un ou plusieurs projets (sous forme de prêt) pendant cinq ans. La structure Cigales (association loi 1901) existe depuis 20 ans en Bretagne et son rôle est d'orienter les investissements et d'accompagner les personnes qui investissent. Lesquelles créent un compte courant pour leur club dans la banque de leur choix (et donc prochainement à la Nef). Les membres des Cigales sont totalement autonomes dans le choix des projets qu'ils et elles souhaitent soutenir.

La vidéo Des cigales et des hommes vous donnera une idée du type de projets soutenus par les Cigales.

En finir avec le culte de la rentabilité

L'épargne solidaire cherche du bien-être à long terme, pas une grosse rentabilité. Les activités de la Nef doivent être rentables, mais les taux restent modestes. C'est aussi une façon d'assurer la pérennité des activités qui sont financées. C'est un autre rapport à l'argent.

Quant au risque, il est limité dans le cas de la Nef puisque, en tant que banque "officielle" elle bénéficie de la garantie d'État sur les dépôts (jusqu'à 100 000 euros par épargnant).

Du côté des Cigales, pas d'assurance sur l'argent investi. Le risque que le projet porté par le club échoue existe. Cependant, dans les faits, les pertes sont rares. Une commission de l'association des Cigales de Bretagne examine les projets et effectue des recommandations sur leur viabilité. Son avis n'est pas obligatoirement suivi par les clubs cependant, si leurs membres — conscients du risque — souhaitent néanmoins soutenir le projet.

Retrouvez les Cigales de Bretagne au Forum des transitions de Morlaix le 23 mars 2025 et lors d'un ciné-débat à Morlaix le 10 avril 2025.